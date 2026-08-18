झारखंड में छात्रों की जीत, इंडिया ब्लॉक ने नहीं दिया साथ : तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष

हैदराबाद, 18 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद देशभर से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तेलंगाना भाजपा और टीजेएस नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखी है।

तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने झारखंड सरकार के फैसले को छात्रों की जीत बताया। उन्होंने कहा, "झारखंड के छात्रों की जीत हुई है। सरकार को छात्रों की ताकत के आगे झुकना पड़ा। झारखंड में हुआ आंदोलन छात्रों की असली ताकत दिखाता है। यह छात्रों की बड़ी सफलता है।"

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर निशाना भी साधा। रामचंद्र राव ने कहा, "दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता ने न तो छात्रों से मुलाकात की और न ही उन्हें अपना समर्थन दिया।"

वहीं, तेलंगाना जन समिति के प्रमुख और एमएलसी एम. कोडंडाराम ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "झारखंड सरकार ने चार घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। लंबी चर्चा के बाद, कैबिनेट ने आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आयोग के कामकाज में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही, उन्होंने लोक सेवा आयोग के कामकाज की समीक्षा करने और उसमें सुधार के लिए उचित सिफारिशें देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने का भी फैसला किया है।

पेपर लीक के आरोपों की जांच को लेकर भी सरकार ने कमेटी बनाई है। कोडंडाराम ने कहा, "सरकार ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें प्रश्न-पत्र और पेपर लीक के मामले भी शामिल हैं।"

हालांकि छात्रों और सरकार के बीच एक मुद्दे पर अब भी सहमति नहीं बनी है। कोडंडाराम ने कहा, "सीआईडी द्वारा भी मामले की जांच हो रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से जांच हो। उन्हें लगता है कि सीबीआई ही एकमात्र एजेंसी है जो स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। बस इसी को लेकर सरकार और छात्रों में सहमति नहीं बनी है।"

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