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भारत समाचार

झारखंड छात्र आंदोलन के बीच फिर होगी सरकार से वार्ता, एनडीए नेताओं ने कहा-सकारात्मक रहेगी बैठक

The HawkT
The Hawk·
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(Updated )
झारखंड

रांची, 17 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के 24वें दिन सोमवार को सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। इससे पहले भी सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच एनडीए नेताओं ने कहा कि यह बैठक सकारात्मक होगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।

जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार शुरू से ही बातचीत के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा, "हम हमेशा से बातचीत चाहते रहे हैं। छात्र भी बातचीत के लिए तैयार हैं। आज का समय तय किया गया है। इसमें बातचीत और चर्चा होगी। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे छात्र हमारी बातों से सहमत होंगे और हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।"

मनोज पांडे ने कहा, "आज कोई समझौता हो जाएगा। छात्र अपने-अपने घरों, कॉलेजों, लॉज और लाइब्रेरी लौट जाएंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे।"

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बातचीत ही समस्याओं को सुलझाने का जरिया है। उन्होंने कहा, "हम छात्रों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमने छात्रों के साथ तीन दौर की बैठकें की हैं और उन्होंने माना है कि सरकार ने उनकी 95 प्रतिशत मांगें मान ली हैं। अब बाकी बची मांगों पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी।" सरकार संवाद में यकीन रखती है। तमाम पहलुओं पर आज चर्चा के बाद सकारात्मक निर्णय होगा।

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील की कि वे बातचीत के जरिए समाधान निकालें क्योंकि सरकार उनकी चिंताओं को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा, "झारखंड के युवाओं के लिए जरूरी बड़े सुधारों को लेकर विरोध कर रहे हैं। वे पिछले 25 सालों से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपने आंदोलन को केंद्रित रखना चाहिए क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इसे भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं छात्रों से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी माँगों पर सरकार के साथ बातचीत करें।"

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम