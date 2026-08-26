विधायक जयराम महतो की पांच दिनों में गिरफ्तारी न हुई तो राज्यव्यापी आंदोलनः झारखंड पुलिस एसोसिएशन

रांची, 26 अगस्त (आईएएनएस)। डुमरी के विधायक जयराम महतो द्वारा धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार से मोबाइल पर कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में पुलिसकर्मी व्यापक आंदोलन करेंगे।

एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू, प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित कुमार रजक और महामंत्री संजीव कुमार ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घटना से राज्यभर के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों में भारी आक्रोश है। एसोसिएशन के अनुसार, 21 अगस्त 2026 की रात डुमरी विधायक ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर थाना प्रभारी (पुलिस अवर निरीक्षक) रवि कुमार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

आरोप है कि विधायक ने थाना प्रभारी को धमकी दी कि सरकार बदलने के बाद वे राज्य के जिस भी थाने में तैनात रहेंगे, उन्हें खोजकर उनकी नौकरी बर्बाद कर दी जाएगी और ऑफ-ड्यूटी रहने पर अंजाम भुगतना होगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि फोन कॉल के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ बरवाअड्डा थाने पहुंचे थे। आरोप है कि थाना प्रभारी के चैंबर में दोबारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, टेबल पर रखे सामान को इधर-उधर फेंका गया और नाम पट्टिका तोड़ दी गई।

पुलिस एसोसिएशन का कहना है कि विधायक जयराम महतो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार पुलिसकर्मियों की छवि धूमिल कर रहे हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, जो पुलिस बल के सम्मान और गरिमा के खिलाफ है। विरोध स्वरूप धनबाद शाखा ने काला बिल्ला लगाने और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रस्ताव रखा है।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मांग की है कि बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 146/26 में विधायक जयराम महतो समेत सभी नामजद आरोपियों की पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि सरकार और पुलिस प्रशासन ने तय समय में ठोस कदम नहीं उठाए तो पूरे राज्य के पुलिसकर्मी एकजुट होकर आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बाध्य होंगे।

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