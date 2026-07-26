झारखंडः हजारीबाग में कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने वाले वाहनों पर फायरिंग, रामगढ़ में वाहन कर्मचारी को गोली मारी

हजारीबाग/रामगढ़, 26 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के कोयला क्षेत्रों में रंगदारी को लेकर सक्रिय आपराधिक गिरोहों ने एक बार फिर दहशत फैला दी है। शनिवार की हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में अलग-अलग घटनाओं में अपराधियों ने कोयला ढुलाई से जुड़े वाहनों और कर्मियों को निशाना बनाया। हजारीबाग में एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोयला परियोजना क्षेत्र में हाईवा वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जबकि रामगढ़ के गिद्दी परियोजना क्षेत्र में एक निजी क्रशर पर धावा बोलकर अपराधियों ने एक वाहन के उपचालक के दोनों पैरों में गोली मार दी। दोनों घटनाओं में अलग-अलग गैंगों के नाम वाले धमकी भरे पर्चे मिलने से पुलिस रंगदारी के एंगल से जांच कर रही है।

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हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित पकरी बरवाडीह कोयला परियोजना के तेरह माइल से करीब 200 मीटर आगे शनिवार देर रात तीन अपराधियों ने कोयला लदे दो हाईवा वाहनों पर फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। वाहनों के पहुंचते ही उन्होंने करीब सात राउंड गोलियां चलाईं और बाद में लोहे की रॉड से दोनों हाईवा के शीशे भी तोड़ दिए। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वाहनों को नुकसान पहुंचा और कुछ समय के लिए कोयला ढुलाई बाधित रही।

घटनास्थल से पुलिस ने 'प्रिंस खान केएसएस.' लिखा धमकी भरा पर्चा बरामद किया है। इस बीच सोशल मीडिया पर वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। हालांकि पुलिस ने ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और उसकी सत्यता की जांच की जा रही है।

उधर, रामगढ़ जिले के गिद्दी परियोजना क्षेत्र में संचालित आनंद जैन के निजी क्रशर में शनिवार देर शाम बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। उन्होंने कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने वाले एक हाईवा के उपचालक करण कुमार के दोनों पैरों में गोली मार दी और राहुल दुबे गैंग के नाम के दो धमकी भरे पर्चे छोड़कर फरार हो गए। घायल करण कुमार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि धनबाद के वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान लंबे समय से फरार है। जांच एजेंसियों के अनुसार वह विदेश से अपना आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहा है। वहीं, झारखंड के कोयला क्षेत्रों में राहुल दुबे गिरोह भी रंगदारी और हिंसक वारदातों को लेकर पहले से पुलिस के रडार पर है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एएस