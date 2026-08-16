राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू बस ने तीर्थयात्रियों को रौंदा, 2 की मौत, कई घायल

झालावाड़, 16 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पटालिया पीर दरगाह घाटी में तीर्थयात्रियों के एक समूह को बेकाबू बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

यह घटना देर रात हुई। जब यात्रियों से भरी बस अचानक बेकाबू हो गई और घाटी के ऊपरी हिस्से से तेजी से नीचे की ओर आई और सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया।

इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। उन्हें देर रात जिला अस्पताल ले जाया गया।

घायलों के मुताबिक, घाटी के ऊपरी हिस्से से नीचे आते समय बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई और वह सड़क पर जमा तीर्थयात्रियों पर चढ़ गई।

अधिकारियों को शक है कि हादसा शायद ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ होगा, हालांकि घटना की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

पत्रकारों से बात करते हुए एक घायल व्यक्ति ने कहा, "यह एक प्राइवेट बस थी। हो सकता है कि बस के ब्रेक फेल हो गए हों, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि क्या हुआ। बस हम पर चढ़ गई।"

मृतकों की पहचान अब्दुल हामिद और रेहान के तौर पर हुई है। ये दोनों युवक राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इलाज दिया गया। एक घायल व्यक्ति, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे बेहतर और खास इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया गया है।

कई घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें सिर और पेट में चोट शामिल है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और उन हालात का पता लगा रही है जिनकी वजह से बस बेकाबू हुई।

अधिकारी इस दुखद घटना के पीछे मैकेनिकल खराबी जैसे ब्रेक फेल होने की संभावना की भी जांच कर रहे हैं। आगे की जानकारी का इंतजार है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी