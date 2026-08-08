जयपुर: हवेली तोड़ते समय मिले खजाने को मजदूरों ने आपस में बांटा, दस महीने बाद 66 किलो चांदी के साथ 5 गिरफ्तार

जयपुर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित एक पुरानी हवेली के ध्वस्तीकरण के दौरान कथित तौर पर मिले खजाने को आपस में बांट लेने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 66.4 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। पुलिस अब बाकी की कीमती वस्तुओं और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है।

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उत्तर जयपुर के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) करण शर्मा के अनुसार, त्रिपोलिया बाजार के विद्याधर का रास्ता स्थित मकान नंबर 630 में नए निर्माण कार्य के लिए पुरानी हवेली को गिराया जा रहा था। इस संबंध में 15 जुलाई 2026 को माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

जांच में सामने आया कि ध्वस्तीकरण के दौरान एक मजदूर को पुराने ढांचे और मलबे में छिपी हुई कीमती वस्तुएं मिलीं। आरोप है कि उसने मकान मालिक को इसकी जानकारी देने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर उन वस्तुओं को बांट लिया।

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों को लगभग 40 से 45 किलो वजन की 10 से 15 चांदी की सिल्लियां, पुरानी सोने-चांदी की मुद्राएं और अन्य कीमती सामान मिला था। अधिकारियों को संदेह है कि इसमें 8,000 से 10,000 पुरानी चांदी के सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी शामिल थीं।

मुख्य आरोपी की पहचान महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कीमती सामान का बंटवारा कर लिया। पुलिस को आरोपियों की आर्थिक स्थिति और जीवनशैली में अचानक आए बदलाव पर शक हुआ, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया।

पुलिस के मुताबिक, सामान्य मजदूरी करने वाले आरोपी अचानक अधिक खर्च करने लगे थे और उनके रहन-सहन में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। चूंकि घटना करीब 10 महीने पहले हुई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थी और हवेली भी पूरी तरह ढहाई जा चुकी थी।

माणक चौक थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम जयपुर नॉर्थ ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मुखबिरों से मिली जानकारी और आरोपियों की निगरानी के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड और आरोपियों की गतिविधियों की भी जांच की।

जांच के बाद पुलिस ने महेश मल्होत्रा (46), जगदीश राजोरिया (51), ओमप्रकाश खींची उर्फ पप्पू (54), रजनी मल्होत्रा (36) और अनुज अरोड़ा (28) को गिरफ्तार किया। इनमें से चार आरोपी रामगंज के मंडी खटीकान क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि अनुज अरोड़ा लक्ष्मीनारायणपुरी, रामगंज का रहने वाला है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 66.400 किलोग्राम चांदी बरामद की है।

फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बाकी कीमती सामान कहां है और क्या इस कथित गबन में अन्य लोग भी शामिल थे। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी