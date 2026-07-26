जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होते ही एनडीएमसी का विशेष सफाई अभियान, 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन समाप्त होने के तुरंत बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने क्षेत्र में विशेष स्वच्छता, मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और सफाई तथा पुनर्स्थापन कार्यों की निगरानी की। कार्य पूरा होने के बाद उन्होंने रविवार दोपहर जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों का दोबारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

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एनडीएमसी के अनुसार, रातभर चले इस विशेष अभियान के दौरान लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। अभियान में शनिवार रात से रविवार तक 500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सिविल इंजीनियरिंग और उद्यान विभागों ने मिलकर सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य किया।

कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई थीं और परिषद ने पूरे प्रदर्शन स्थल की सफाई किसी भी अन्य प्रतीकात्मक सफाई गतिविधि से पहले ही पूरी कर ली थी।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने अभियान के लिए लगभग 50 कर्मचारियों को तैनात किया। विभाग ने चार जेटिंग मशीनों की मदद से सड़कों और फुटपाथों की धुलाई की, दीवारों पर लिखे नारों को हटाकर दोबारा रंगाई-पुताई की तथा क्षतिग्रस्त कर्ब स्टोन और फुटपाथों की मरम्मत की।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग की ओर से रातभर 75 सफाई कर्मचारियों और सुबह से 35 अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया। अभियान के दौरान 8 ऑटो टिपर, 2 भारी ट्रक, 1 जेसीबी और 3 हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर करीब 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया।

उद्यान विभाग ने हरित पट्टियों, डिवाइडरों और उद्यान क्षेत्रों की सफाई, रखरखाव और पुनर्स्थापन का कार्य किया, जिससे क्षेत्र की हरियाली और सौंदर्य को फिर से बहाल किया गया।

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की सभी टीमें तुरंत मैदान में उतर गई थीं। जंतर-मंतर, टॉलस्टॉय रोड, संसद मार्ग, जयसिंह रोड, जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सफाई, धुलाई और मरम्मत का कार्य किया गया, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र जल्द सामान्य स्थिति में लौट सके।

उन्होंने अभियान में शामिल अधिकारियों, अभियंताओं, सफाई कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एनडीएमसी की पूरी टीम ने दिन-रात काम कर क्षेत्र को शीघ्र सामान्य स्थिति में लाने का उत्कृष्ट कार्य किया है।

साथ ही उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने और स्वच्छ एवं सुंदर राजधानी के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन या प्रदर्शन के बाद एनडीएमसी सार्वजनिक स्थानों को शीघ्र स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई करती रहेगी।

--आईएएनएस

डीएससी