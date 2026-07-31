जैश-ए-मोहम्मद मुझे और एक मंत्री को बना रहा निशाना: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 31 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनके अलावा, पश्चिम बंगाल कैबिनेट का एक और सदस्य आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के निशाने पर है।

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उन्होंने यह बात पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान शहर से जेईएम के संदिग्ध सदस्य हमिम मंडल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडियाकर्मियों से कही। स्थानीय पुलिस ने शुरू में कहा था कि गिरफ्तार व्यक्ति हामिद मंडल है, लेकिन बाद में नाम सही किया।

एसटीएफ के अधिकारियों को शक है कि संदिग्ध जेईएम सदस्य मुख्यमंत्री को निशाना बना सकता था, क्योंकि उसके पास से उनके शेड्यूल से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ मेरी निजी सुरक्षा का सवाल नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी शामिल है। इसलिए, इस मुद्दे पर और कुछ कहना मेरे लिए सही नहीं होगा। एसटीएफ इस मामले पर मीडिया को जानकारी देगी। मुझे पता चला है कि हमारे राज्य मंत्री उमेश राय भी शक के घेरे में थे। कृपया मुझसे और कुछ न पूछें। यह बहुत संवेदनशील मामला है। सिर्फ एसटीएफ ही इस मामले पर मीडिया को जानकारी देगी।

उन्होंने कहा कि राजनीति और अन्य पेशे तभी बने रहेंगे जब देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि अगर देश सुरक्षित है, तो सब कुछ रहेगा। राजनीति भी रहेगी। देश भी रहेगा। आप अपने पेशे में रहेंगे। हम भी सार्वजनिक जीवन में रहेंगे। देश सबसे पहले आता है।

इस बीच, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए जेईएम संदिग्ध का कश्मीर में सज्जाद भट ग्रुप से सीधा संपर्क था। भट पुलवामा हमले का मुख्य आरोपी है और माना जाता है कि हमीम उसका करीबी सहयोगी है।

केंद्र सरकार समय-समय पर अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती थी और उसे अपग्रेड भी करती थी, तब भी जब वे पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे।

केंद्रीय खुफिया जानकारी के अनुसार, वे कट्टरपंथी संगठनों की टारगेट लिस्ट में थे।

--आईएएनएस

एमएस/