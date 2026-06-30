जुर्माना बकाया होने के बावजूद खनन माफिया को क्यों पहुंचाया फायदा, उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव से मांगा जवाब

भोपाल, 30 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पर हमला तेज किया। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि लीज-होल्डर्स पर लगभग 305.97 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया होने के बावजूद माइनिंग लीज को रिन्यू किया जा रहा है।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघार ने आरोप लगाया कि बकाया रकम वसूलने के बजाय राज्य सरकार माइनिंग माफिया की लीज को आगे बढ़ाकर उन्हें फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में चल रही कार्यवाही का भी जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

सिंघार ने आरोप लगाया, "मोहन यादव सरकार माइनिंग माफिया के प्रति बहुत ज्यादा नरमी बरतती दिख रही है। राज्य के माइनिंग माफिया पर लगभग 305.97 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया है। फिर भी इन जुर्मानों को वसूलने या कोई कार्रवाई करने के बजाय, सरकार उनके माइनिंग लीज को रिन्यू कर रही है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री, जिनके पास मिनरल रिसोर्स (खनिज संसाधन) विभाग भी है, उन्हें यह बताना चाहिए कि बकाया जुर्माना होने के बावजूद माइनिंग लीज क्यों रिन्यू किए जा रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि सरकार बकाया रकम वसूले और लीज रिन्यूअल की जानकारी सार्वजनिक करे।

सिंघार ने एक्स पर लिखा, "पहले उज्जैन में जमीन का मामला और अब बकाया 305 करोड़ रुपए वसूले बिना माइनिंग माफिया के लिए लीज को आगे बढ़ाना। सीएम मोहन यादव, आपके पास खुद मिनरल रिसोर्स मंत्री का विभाग है। आपको ही इसका जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार माइनिंग माफिया के प्रति इतनी नरमी क्यों दिखा रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कामों ने माइनिंग सेक्टर को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और माइनिंग लीज के रिन्यूअल में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की।

ये आरोप मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच लगाए गए हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े जमीन के मामले के आरोपों को लेकर निशाना बनाया है।

भाजपा ने उन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।

माइनिंग लीज रिन्यूअल को लेकर लगे ताजा आरोपों ने राजनीतिक लड़ाई में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसमें कांग्रेस खनिज संसाधनों को संभालने के तरीके को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।

राज्य सरकार ने माइनिंग से जुड़े बकाया जुर्माने और लीज रिन्यूअल के बारे में सिंघार के आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी