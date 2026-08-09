जेपी नड्डा जयपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी

जयपुर, 9 अगस्त (आईएएनएस)। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की।

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नड्डा ने अमर जवान ज्योति स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। बाद में, उन्होंने राज्य भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण चंद छाबड़ा के आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित किया।

जयपुर में, उन्होंने राज्य की रक्त संग्रह प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 नई रक्त संग्रह और परिवहन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, राज्य भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ, नड्डा ने अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक तिरंगा यात्रा को संबोधित किया।

'भारत माता की जय' के नारे के साथ शुरुआत करते हुए नड्डा ने राजस्थान को बहादुर नायकों और राष्ट्र-निर्माताओं की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि तिरंगा लाखों भारतीयों के खून, पसीने और जीवन के बलिदान से हासिल हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदानों से प्रेरणा लेने का एक मौका है। भारत को 'लोकतंत्र की जननी' बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि तिरंगा यात्रा भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है जो 140 करोड़ भारतीयों को देशभक्ति और देश के प्रति पूर्ण समर्पण की दिशा दिखाती है।

राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को याद करते हुए नड्डा ने कहा कि भारत ने 22 जुलाई, 1947 को संवैधानिक रूप से 'तिरंगे' को अपनाया था। उन्होंने 1906 के स्वदेशी आंदोलन के झंडे से लेकर 1921 में महात्मा गांधी को सौंपे गए पिंगली वेंकय्या के डिजाइन और 1947 में अशोक चक्र वाले अंतिम स्वरूप तक इसके विकासक्रम का विस्तार से वर्णन किया।

उन्होंने कहा कि केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई और शांति का, और हरा रंग समृद्धि का। और अशोक चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है।

नड्डा ने 2022 में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान 'हर घर तिरंगा' अभियान के जरिए तिरंगे को सरकारी प्रतीक से जन-आंदोलन में बदलने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

तब से देश भर में करोड़ों झंडे फहराए जा चुके हैं।

--आईएएनएस

एमएस/