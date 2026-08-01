जनगणना 2027: पश्चिम बंगाल में स्व-गणना प्रक्रिया शुरू, 15 दिनों तक चलेगी

कोलकाता, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में शनिवार से जनगणना 2027 के लिए खुद से जानकारी दर्ज (स्व-गणना) करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 अगस्त तक चलेगी।

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बंगाल के नागरिक जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके और मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर आसानी से खुद से जानकारी दर्ज करने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

जानकारी वाले कॉलम को सही-सही भरने और सेल्फ-एन्यूमरेशन फार्म जमा करने पर वेबसाइट फॉर्म जमा करने के लिए एक सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी जेनरेट करेगी। सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रोसेस पूरी करने वाले व्यक्ति को 11 अंकों की सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी अपने पास रखनी होगी और बाद में वेरिफिकेशन के लिए घर आने वाले एन्यूमेरेटर को यह 11 अंकों की आईडी बतानी होगी।

वेबसाइट के अनुसार, सेल्फ-एन्यूमरेशन प्रोसेस से अधिक सटीकता सुनिश्चित होती है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति अपनी जानकारी खुद ही दर्ज करेगा। हालांकि सेल्फ-एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड या जमा नहीं करने होंगे।

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) की कमिश्नर और मुख्य जनगणना अधिकारी स्मिता पांडे ने स्पष्ट किया कि जब डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी लोगों के घरों पर जाएंगे तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के अनुसार, पश्चिम बंगाल में जनगणना 2027 की प्रक्रिया में देरी मुख्य रूप से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट के ढुलमुल रवैये के कारण हो रही है।

सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में इस मुद्दे पर हुई एक आपातकालीन बैठक के बाद मीडिया से कहा, "पिछली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संदेश का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। पिछली राज्य सरकार ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से काम शुरू नहीं किया। पिछली सरकार के मुख्य सचिव इस मामले में राजनीतिक सहमति का इंतजार कर रहे थे। चूंकि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में दूसरे राज्यों से पीछे रह गई है।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जनगणना का काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें जनगणना अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर डेटा इकट्ठा करेंगे और इसके लिए एक अलग ऐप लॉन्च किया जाएगा। इकट्ठा किया गया डेटा उस ऐप के ज़रिए सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किया जाएगा।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी