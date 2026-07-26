'जेन जी का मतलब राष्ट्र प्रथम', विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं ने पीएम मोदी से साझा किए अनुभव

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026' के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान 'माई भारत' के स्वयंसेवकों ने सीमावर्ती गांवों में अपने अनुभव साझा किए और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे।

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कार्यक्रम के दौरान दिव्यांशु जोशी ने प्रधानमंत्री से कहा कि सभी माई भारत स्वयंसेवकों की ओर से वह यह विश्वास दिलाते हैं कि जेन जी विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगी।

उन्होंने कहा, "हमारे लिए जेन जी का मतलब केवल एक पीढ़ी नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण, चरित्र-निर्माण, सेवा और नवाचार है। यानी जेन जी का अर्थ है 'राष्ट्र प्रथम'।"

दिव्यांशु ने बताया कि सीमावर्ती गांवों के दौरे के दौरान सभी युवाओं ने अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया और उन्हें डायरी में दर्ज किया। अब इन सभी अनुभवों को एक विस्तृत सार रिपोर्ट के रूप में संकलित कर जल्द ही प्रधानमंत्री के साथ साझा किया जाएगा।

इसी कार्यक्रम में एलएलबी की छात्रा निकिता ने भी सीमावर्ती हिमालयी क्षेत्रों की अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि एक युवा महिला के रूप में दुर्गम पहाड़ी इलाकों की यात्रा उनके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

निकिता ने कहा, "मैं वहां मेहमान नहीं रही, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गई। लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया। मुझे भारत की उन बेटियों पर गर्व है जो निडर होकर देश के सबसे दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और नए अनुभव लेकर लौट रही हैं। यह केवल सड़क संपर्क में बदलाव नहीं, बल्कि समाज की सोच में भी परिवर्तन का प्रतीक है। ऐसी निडर बेटियां नए भारत की पहचान हैं।"

निकिता की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "निकिता जी, आपको शायद पता होगा कि मैं हर दिवाली पर सीमा पर तैनात हमारे जवानों के बीच जाता हूं। संयोग से दिवाली 2016 में मैं भी सीमा से लगे चांगो गांव गया था।"

अपने अनुभव साझा करते हुए निकिता ने बताया कि धार गांव के दौरे के दौरान उन्होंने महिला सरपंच, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, महिला किसानों, गांव के बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महिला प्रधान घर की जिम्मेदारियों के साथ खेती और नौकरी भी संभाल रही थी।

निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, "उन्हें देखकर मुझे फिल्म का मशहूर डायलॉग याद आया कि 'वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है।'"

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं के अनुभवों की सराहना की और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया।

--आईएएनएस

डीएससी