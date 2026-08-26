एनसीबी ने जम्मू में हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, मास्टरमाइंड समेत 3 तस्कर गिरफ्तार

जम्मू, 26 अगस्त (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जम्मू ने एक बड़े ऑपरेशन में सीमा-पार हेरोइन तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 5.160 किलो हेरोइन जब्त की गई और कथित मास्टरमाइंड समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एनसीबी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 22 अगस्त को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर एनसीबी ने जम्मू के पंजतीर्थी इलाके में एक गाड़ी को रोका। गाड़ी की तलाशी लेने पर बारामूला के रहने वाले दो आरोपियों के पास से 5.160 किलो हेरोइन बरामद कर जब्त की गई। इसके तुरंत बाद बारामूला के ही एक और व्यक्ति के बारे में अहम सुराग मिलने पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।

यह व्यक्ति ड्रग तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड और सप्लायर था। लगातार की गई खोजबीन के बाद एनसीबी की टीम ने उसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में ढूंढ निकाला और जब्ती के दो दिन के भीतर यानी 24 अगस्त को उसे गिरफ़्तार कर लिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि जब्त की गई हेरोइन एक संगठित सीमा-पार सप्लाई चेन का हिस्सा है और शक है कि यह ड्रग पाकिस्तान से पहुंचाई गई थी और उरी बॉर्डर सेक्टर के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मास्टरमाइंड की तेजी से पहचान और गिरफ्तारी यह दिखाती है कि एनसीबी का ध्यान सिर्फ कैरियर और जब्ती तक सीमित रहने के बजाय पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करने पर है। इस कार्टेल में शामिल सीमा-पार सप्लायर, वित्तीय लिंक, ट्रांसपोर्टर, स्थानीय सहयोगी और वितरण नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

यह ऑपरेशन एनसीबी जम्मू द्वारा 12 अगस्त को 438 ग्राम और 13 अगस्त को 603 ग्राम हेरोइन जब्ती के बाद किया गया है, जो इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी पर आधारित नशीली दवाओं के खिलाफ लगातार और तेज ऑपरेशन को दर्शाता है। पूरे कार्टेल का पर्दाफाश करने और इसके आगे और पीछे के लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच और खुफिया जानकारी जुटाने का काम चल रहा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नागरिकों से आग्रह किया है कि वे नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन – मानस (1933) के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी साझा करके ड्रग तस्करी और लत के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से सहयोग करें। जानकारी गोपनीय रूप से साझा की जा सकती है। एनसीबी ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त, निरंतर और खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई करने और 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस