जम्मू-कश्मीर: पुंछ सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका, 5 घायल

जम्मू, 26 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बुधवार को हुए सड़क हादसे में छह लोगों की मौत की आशंका है और पांच अन्य घायल हो गए हैं।

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुंछ में एक दुखद सड़क हादसे में लोगों की जान जाने से बहुत दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद दी जाए।

राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि स्थानीय लोग भी इस काम में शामिल हुए।

अधिकारियों के अनुसार, हादसा सुरनकोट के शिएंद्रा इलाके के पास हुआ। छह लोगों की मौत की आशंका है, जबकि पांच अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

हादसे की वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और उधमपुर जैसे पहाड़ी जिले जानलेवा सड़क हादसों के लिए जाने जाते हैं। विशेषज्ञ इन घटनाओं के लिए खराब सड़कों, तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार, ओवर-लोडिंग और रोड रेज को जिम्मेदार मानते हैं।

ट्रैफिक अधिकारियों ने अनुशासन बनाए रखने के लिए इन जिलों में विशेष चेकिंग स्क्वाड तैनात किए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जम्मू-कश्मीर में अखबारों के जरिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मिलने वाली सजाओं के बारे में चेतावनी जारी कर रहे हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, और नाबालिगों के गाड़ी चलाते पाए जाने पर माता-पिता पर जुर्माना लगाना शामिल है।

पेट्रोल स्टेशनों को सलाह दी गई है कि वे बिना हेलमेट वाले दो-पहिया वाहन चालकों को फ्यूल न दें। एक और बड़ी समस्या युवाओं द्वारा स्टंट ड्राइविंग है; अधिकारी इसमें शामिल वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर रहे हैं और ट्रैफिक कंट्रोल रूम में माता-पिता की काउंसलिंग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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