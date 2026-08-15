जम्मू-कश्मीर: पुंछ में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त, हथियारों का जखीरा बरामद

जम्मू, 15 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त सुरक्षा बलों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी ठिकाने का उद्भेदन किया और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया। इससे एक बड़ी घटना को टालने में सफलता मिली।

अधिकारियों ने बताया कि सुरनकोट सेक्टर के ड्राबा इलाके में विशेष सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया। 16 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक गमला-प्रकार का आईईडी, एक गोल-प्रकार का आईईडी, चार छोटे आईईडी, एक मोटोरोला वायरलेस सेट और एके-47 की सात गोलियां बरामद कीं। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

हाल के अभियानों में, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसओजी सहित संयुक्त सुरक्षा बलों ने जिले के सवजियां और खानेतर जैसे जंगलों वाले इलाकों में कई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया है।

इन अभियानों में सैकड़ों जिंदा मशीनगन कारतूस, आईईडी, हैंड ग्रेनेड और एके सीरीज की राइफलें बरामद की गईं।

इसके अलावा, नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास बालाकोट और मेंढर सेक्टरों में गश्त कर रहे जवानों ने सीमा पार से तस्करी कर लाई गई नशीले पदार्थ और विदेश निर्मित पिस्तौलें भी जब्त की हैं।

पड़ोसी राजौरी जिले में भी आतंकवाद विरोधी अभियानों, आपदा राहत कार्यों और कड़ी सुरक्षा जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घने जंगलों वाले मंझाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलान और दोरीमल क्षेत्रों में मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस (एसओजी) और सीआरपीएफ ने बड़ा संयुक्त अभियान चलाया।

सुरक्षा बलों ने जंगलों और प्राकृतिक गुफाओं में छिपे संदिग्ध विदेशी आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया। थन्नामंडी डिवीजन के चमरैर जंगल इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने एक और ठिकाना नष्ट किया और वहां से इस्तेमाल के लिए तैयार आईईडी, कपड़े और जरूरी राशन बरामद किया।

थन्नामंडी के इस्लामपुर भंगाई इलाके में सुरक्षा बलों ने एक छिपा हुआ रसद भंडार भी पकड़ा, जिसमें कंबल, गैस स्टोव, खाद्य सामग्री और अन्य सामान था, जो छिपे हुए आतंकियों की मदद के लिए रखा गया था।

--आईएएनएस

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