जम्मू-कश्मीर पुलिस के 52 जवानों को वीरता और सराहनीय सेवा पदक से किया गया सम्मानित

श्रीनगर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के 52 जवानों को वीरता और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रतिष्ठित पुलिस पदकों के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के 51 जवानों को चुना गया है। इन सम्मानों में वीरता के लिए 38 पदक और सराहनीय सेवा के लिए 13 पदक शामिल हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा के एक जवान को भी सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है।

वीरता पदक 38 जवानों को दिया गया है, जिनमें डीआईजी शिव कुमार, एसएसपी शोभित डी. सक्सेना, एसपी मुश्ताक अहमद और डिप्टी एसपी सरफराज बशीर शामिल हैं। पुलिस जवानों में 13 को सराहनीय सेवा पदक मिला है। एसएसपी शौकत हुसैन शाह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है।

ये पुरस्कार पुलिसिंग और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में बहादुरी, विशिष्ट सेवा और सराहनीय योगदान को मान्यता देते हैं।

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने देश में सबसे अधिक पदक हासिल किए थे। कुल 152 क्षेत्रीय पुरस्कारों में से 127 वीरता पदक उन्हें मिले थे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे रही है। 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस को आतंकवाद से लड़ने से कतराते हुए दिखाया गया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने न सिर्फ आतंकवाद से लड़ने में, बल्कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी नेतृत्व किया।

केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को देश के सबसे बहादुर और अनुशासित पुलिस बलों में से एक माना जाता है, जो अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बलों के लिए रोल मॉडल बनाती है। 1989 से जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1,600 से अधिक जवानों ने आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है।

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