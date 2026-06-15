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जमशेदपुर में हाइवा की चपेट में आने से टाटा मोटर्स के कर्मचारी की मौत, विरोध में सड़क जाम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 09:04 AM
जमशेदपुर में हाइवा की चपेट में आने से टाटा मोटर्स के कर्मचारी की मौत, विरोध में सड़क जाम

जमशेदपुर, 15 जून (आईएएनएस)। जमशेदपुर के परसूडीह थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में टाटा मोटर्स कारखाने में काम करने वाले 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए यातायात बाधित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान चांदनी चौक निवासी सुमित मुंडा के रूप में हुई है। वह सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे बाइक से टाटा मोटर्स में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान सलगाजूड़ी हनुमान मंदिर के पास पीछे से आ रहे एक हाइवा ने ओवरटेक करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस दौरान सुमित की बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई और वह हाइवा के पहिए की चपेट में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद हाइवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने वाहन को मौके पर ही रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर परसूडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। युवक की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दोषी चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संकरी सड़क पर भारी वाहनों के लगातार परिचालन के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया और बाद में जाम समाप्त कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/पीएम