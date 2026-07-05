जमीनी स्तर पर काम के उपायों पर शी चिनफिंग के व्याख्यान का सार प्रकाशित

बीजिंग, 5 जुलाई (आईएएनएस)। ग्रासरूट काम के उपायों पर शी चिनफिंग के व्याख्यान का सार नामक पुस्तक हाल ही में केंद्रीय साहित्य प्रकाशन हाउस द्वारा प्रकाशित की गयी और देश भर जारी की गयी।

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ग्रासरूट सीपीसी के शासन का आधार और शक्ति का स्रोत भी है। चाहे वे स्थान पर काम करें या केंद्र में आने के बाद, शी चिनफिंग हमेशा बुनियादी स्तर को महत्व देते हैं और उस उसका ख्याल रखते हैं। वे निरंतर बुनियाद पर जाते हैं और बुनियाद का समर्थन करते हैं। वे बुनियाद और आधार के कार्य को दूरगामी और मूल नीति के रूप में देखते हैं।

इस दौरान सैद्धांतिक महत्व और व्यवहार के मूल्य संपन्न होने वाले बुनियादी कार्य के सिलसिलेवार उपाय बन गए। शी चिनफिंग ने बुनियादी कार्य के तरीकों का श्रृंखलात्मक व्याख्यान कर वैज्ञानिक रूप से इन सवालों का जवाब दिया है कि बुनियाद क्या है, बुनियाद में कैसे गहराई से प्रवेश करना और कैसे बुनियाद की सेवा की जानी चाहिए। ये बुनियाद के कार्य पर जोर लगाने, राजनीतिक शासन पर सही दृष्टिकोण स्थापित करने, नये युग में पार्टी की जन नीति लागू करने, जनता का लाभ, सुख व सुरक्षा बढ़ाने और चीनी आधुनिकीकरण को सबसे विश्वसनीय, मजबूत और चिरस्थाई शक्ति का स्रोत संपन्न करने के लिए बड़ा महत्व रखते हैं।

यह पुस्तक नौ मुद्दों में बंटी है, जो अप्रैल 1983 से अप्रैल 2026 के बीच उनकी रिपोर्ट, भाषण, आलेख, निर्देश आदि 190 से अधिक अहम साहित्यों से उद्धृत हैं। उनमें से कुछ व्याख्यान पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं।

(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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