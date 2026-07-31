जम्मू-कश्मीर: उपराज्यपाल सिन्हा और महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम आतंकी हमले की निंदा की

श्रीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की निंदा की है।

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उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कुलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद मैंने डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों से बात की। मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन तेज करने और आतंकवादियों को खत्म करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के एक और घायल मजदूर को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या की मैं कड़ी निंदा करता हूं। वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से दूर जाकर कड़ी मेहनत करते हैं। हिंसा की ऐसी बेमतलब की घटनाओं में उन्हें निशाना बनाना अकल्पनीय रूप से क्रूर है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि शाम के समय आतंकवादियों ने कुलगाम के केलम गांव में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले इन दो मजदूरों पर गोली चलाई और उन्हें घायल कर दिया।

एक अधिकारी ने कहा कि दोनों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए अनंतनाग शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, छत्तीसगढ़ के दीपक और उत्तर प्रदेश के भूपिंदर नाम के इन दोनों घायल मजदूरों की अस्पताल में गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

यह घटना हाल की आतंकवादी हिंसा के जवाब में कश्मीर घाटी में आतंकवाद-रोधी अभियानों के तेज होने के बीच हुई है। पिछले हफ्ते, आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर आर्म्ड पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी थी।

--आईएएनएस

एमएस/