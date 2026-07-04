जम्मू-कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ ने तवी नदी में फंसे चार बच्चों को बचाया

जम्मू, 4 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने शनिवार को जम्मू में तवी नदी में फंसे चार बच्चों को बचाया।

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अधिकारियों ने बताया कि त्वरित और समन्वित बचाव अभियान में जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने पीर खो मंदिर के पास नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद फंसे चार बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया।

पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) के माध्यम से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई, जिसमें अधिकारियों को सूचित किया गया कि नदी में स्नान करने गए चार बच्चे अप्रत्याशित रूप से जलस्तर बढ़ने के बाद फंस गए थे।

सूचना मिलते ही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसडीपीओ सिटी नॉर्थ, एसएचओ पुलिस स्टेशन पक्का डांगा और एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एक सुव्यवस्थित बचाव अभियान के माध्यम से, सभी चार बच्चों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बचा लिया गया।

जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के बीच समय पर हस्तक्षेप और निर्बाध समन्वय ने एक संभावित त्रासदी को टाल दिया और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

बचाव अभियान के बाद, एसडीपीओ सिटी नॉर्थ ने सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे तवी नदी के किनारों से दूर रहें।

माता-पिता को यह भी सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे नदी के पास न जाएं, क्योंकि जलस्तर में अचानक वृद्धि जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।

जम्मू पुलिस ने आम जनता से अपील की कि वे नदियों और अन्य जल निकायों के पास, विशेषकर मानसून के मौसम में, अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।

हाल के महीनों में जम्मू-कश्मीर में डूबने से कई मौतें हुई हैं, जिनमें विशेषकर बच्चे और युवा शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/