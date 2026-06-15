जम्मू-कश्मीर में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग डूबे

श्रीनगर/जम्मू, 15 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल और जम्मू जिलों में दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग डूब गए। अधिकारियों ने बताया कि मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गुंड के रामवारी इलाके के पास एक बिजली नहर में दो लोग लापता हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने सोमवार को बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया।

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पुलिस ने बताया कि रामवारी के पास गुंड-21 में बिजली नहर में दो लोगों के गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद बचाव दल तुरंत जुटाए गए।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जम्मू और कश्मीर पुलिस और गुंड और गांदरबल के स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने लापता लोगों की तलाश के लिए नहर और आसपास के इलाकों में व्यापक खोज अभियान चलाया।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच बचाव दल नहर के पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं और अभियान जारी है।

वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग भी बचाव प्रयासों में शामिल हो गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग भी बचाव प्रयासों में शामिल हो गए हैं।

एक अन्य घटना में, जम्मू में तवी नदी में फिसलने के बाद एक किशोर के मृत होने की आशंका है।

खबरों के मुताबिक, जम्मू में एक 15 वर्षीय छात्र के हर की पौड़ी इलाके के पास सेल्फी लेते समय तवी नदी में फिसल जाने से एक दुखद घटना घटित हुई। इसके बाद बचाव एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।

किशोर की पहचान जम्मू के कुलजीवनी इलाके के निवासी पूरन सिंह के पुत्र युद्धवीर सिंह चिब के रूप में हुई है।

खबरों के अनुसार, युद्धवीर अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे गया था, तभी यह घटना घटी। नदी के पास सेल्फी लेने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहते पानी में फिसल गया।

इस अचानक हुई घटना से उसके साथी स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत शोर मचाकर स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें मौके पर पहुंचीं और लापता लड़के की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।

अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में तलाशी कर रहे हैं, लेकिन किशोर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया कि शव को निकालने के प्रयास जारी हैं और अभियान समाप्त होने के बाद ही आगे की जानकारी मिलेगी।

जम्मू और कश्मीर में डूबने की घटनाओं में बेहद चिंताजनक वृद्धि देखी गई है; कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन में कई घातक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं।

--आईएएनएस

एमएस/