जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, बादल फटने से पेहलीपोरा में कई घर डूबे

शोपियां, 1 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इसी बीच शोपियां जिले के पेहलीपोरा गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई।

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शोपियां के पेहलीपोरा गांव में अचानक बादल फटने से तेज बहाव के साथ पानी आया। इस वजह से कई घर और पशुशालाएं पानी में डूब गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ के जवान और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। राहत दल गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं।

पेहलीपोरा गांव के एक स्थानीय निवासी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई और कई दिशाओं से पानी आने से कई घर डूब गए। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। हम समय पर बचाव कार्य के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों के आभारी हैं।"

वहीं, बारामूला में भी लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार बारामूला जिले में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। जिले के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को नदी-नालों और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ को सूचना दें।

मौसम विभाग की मानें तो 4 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन की टीमें सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी