श्रीनगर, 3 जुलाई (आईएएनएस)। जम्‍मू-कश्‍मीर क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी वाले नकली नौकरी और जाली वीजा मामले में शुक्रवार को एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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क्राइम ब्रांच के बयान के मुताबिक, जम्‍मू-कश्‍मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्‍ल्‍यू) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए फैयाज अहमद जरगर के खिलाफ श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बहरीन में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता को झांसे में लिया। आरोपी श्रीनगर के करण नगर में एचआर चॉइस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहा था।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने इसी तरह शिकायतकर्ता और कई अन्य लोगों को धोखा दिया, उनसे लाखों रुपये लिए और उन्हें जाली जॉब ऑफर लेटर, वीजा, हवाई टिकट और अन्य नकली दस्तावेज दिए।

इस योजना को विश्वसनीय बनाने के लिए पीड़ितों से ऑनलाइन इंटरव्यू और मेडिकल जांच करवाई गई और उनसे एग्रीमेंट भी साइन करवाए गए। हालांकि, कोई नौकरी नहीं मिली और न ही पैसे वापस किए गए।

जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, न्यायिक फैसले के लिए सक्षम अदालत के सामने चार्जशीट पेश की गई।

क्राइम ब्रांच ने आम जनता को आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने और ऐसी किसी भी घटना की सूचना एसएसपी, ईओडब्‍ल्‍यू कश्मीर, क्राइम ब्रांच जम्‍मू-कश्‍मीर को देने की सलाह दी है। आर्थिक धोखाधड़ी के पीड़ित अपनी शिकायत आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम