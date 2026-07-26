जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल सहित कई राज्यों के सीएम ने कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को किया नमन

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार को देशभर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के वीर पराक्रमियों को याद किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई राज्य को मुख्यमंत्रियों ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिकों को नमन किया।

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मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कारगिल विजय दिवस पर, मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान मां भारती की आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारी सेना का असाधारण साहस आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। मैं हमारे शहीदों के परिवारों के प्रति भी गहरी श्रद्धा से नमन करता हूं। उनका निस्वार्थ समर्पण हमारे सर्वोच्च राष्ट्रीय गौरव का एक स्थायी प्रतीक है।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कुछ जीतें वापस हासिल किए गए इलाके से मापी जाती हैं। कारगिल को हिम्मत, कुर्बानी और देश के लिए प्यार से मापा गया था। भारत में कारगिल विजय दिवस के 27 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम उन बहादुर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने नामुमकिन मुश्किलों का सामना किया, मां भारती के सम्मान की रक्षा की और तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए अपनी जान दे दी। जय हिंद।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कारगिल युद्ध के उन नायकों को याद करते हुए जिनकी असाधारण बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान भारत के इतिहास में एक गर्व का अध्याय है!"

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हमारे बहादुर सैनिकों के सबसे बड़े साहस और पक्के इरादे को याद करते हुए, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा की। हिमालय की खतरनाक ऊंचाइयों से, उन्होंने बहादुरी का एक सुनहरा अध्याय लिखा, जिससे यह पक्का हुआ कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे। उनका बलिदान, हिम्मत और बहादुरी हमेशा हमारा गर्व रहेगा। कारगिल विजय दिवस पर हमारे वीर जवानों के पक्के जज्बे को सलाम। जय हिंद।"

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "हमारे बहादुर सैनिकों के बेमिसाल साहस, हिम्मत और बलिदान से मिली भारत की ऐतिहासिक जीत के 27 वर्ष पूरे होने पर। कारगिल विजय दिवस पर, मैं बहादुर शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे आर्म्ड फोर्सेज के हर सदस्य को सलाम करता हूं जो देश की रक्षा में निडर होकर खड़े रहे।"

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कारगिल विजय दिवस पर, हम उन बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस, बेमिसाल वीरता और सर्वोच्च बलिदान को बहुत आभार के साथ याद करते हैं, जिन्होंने हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए निडर होकर लड़ाई लड़ी। कारगिल की जीत सिर्फ एक मिलिट्री सफलता नहीं थी। यह डर पर साहस, आराम पर कर्तव्य और खुद पर देशभक्ति की जीत थी। जब हम अपने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो आइए हम अपने सेवारत सैनिकों, वेटरन्स और उन परिवारों का भी सम्मान करें जिनके मौन बलिदान से हमारे देश की सुरक्षा संभव हुई है। जय हिंद।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम