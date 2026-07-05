जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल ने नुनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया

श्रीनगर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, दक्षिण कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के नुनवान बेस कैंप का दौरा किया।

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एलजी सिन्हा ने एक्स पर कहा, "आज मैंने पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के मैनेजमेंट का जायजा लिया। बातचीत में तीर्थयात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा इंतजाम, रहने की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की प्रगति और पवित्र यात्रा को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए जरूरी दूसरी लॉजिस्टिकल जरूरतों जैसे अहम पहलुओं पर चर्चा हुई।"

एलजी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बाबा बर्फानी के हर भक्त को तय तारीखों पर सही रजिस्ट्रेशन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि इंतजार का समय कम से कम हो।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "दौरे पर मैंने तीर्थयात्रियों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और यात्रा मैनेजमेंट से जुड़े सभी विभाग सुरक्षित, सुचारू और बिना किसी परेशानी वाली आध्यात्मिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।"

3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले दो दिनों में 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा पूरी कर ली है और वे अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ जी यात्रा के चौथे जत्थे में 6,721 तीर्थयात्री शामिल थे। 4,576 पुरुष, 1,310 महिलाएं, 22 बच्चे, 572 साधु, 154 साध्वियां, 38 विदेशी पुरुष और 49 विदेशी महिला शामिल थी।

बालटाल जाने वाले काफिले में 152 गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें 50 बसें, 12 मीडियम मोटर वाहन और 90 हल्के मोटर वाहन हैं।

पहलगाम जाने वाले काफिले में 139 गाड़ियां थीं, जिनमें 84 बसें, 25 एमएमवी और 30 एलएमवी शामिल थे।

57 दिनों तक चलने वाली यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहारों के साथ समाप्त होगी।

3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर में बर्फ से बनी एक संरचना के बारे में भक्तों का मानना ​​है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी