जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज सुनी गई

श्रीनगर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। शनिवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) के दौरान गोलियों की आवाज सुनी गई।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के सैदपोरा इलाके में सीएएसओ के दौरान गोलियों की आवाज सुनी गई।

आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद संयुक्त सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान शुरू किया था।

सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी वाले इलाके में गोलियों की आवाज सुनने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील करने के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

हालांकि शोपियां जिला घाटी के बाकी हिस्सों की तरह काफी हद तक शांतिपूर्ण है और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आतंकवाद लगभग नगण्य स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी 1990 के दशक में सशस्त्र हिंसा की शुरुआत के बाद से जिले में उग्रवादी गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि, 2008 के बाद इसकी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

दक्षिण कश्मीर में स्थित यह जिला स्थानीय उग्रवाद, अल्पसंख्यकों और सुरक्षाकर्मियों की लक्षित हत्याओं और उच्च तीव्रता वाले आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रमुख केंद्र बन गया।

कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों की तरह शोपियां में भी उग्रवाद के वर्षों के दौरान आतंकवादी समूहों की भारी उपस्थिति देखी गई। इस अवधि के परिणामस्वरूप स्थानीय कश्मीरी पंडित आबादी का विस्थापन और व्यापक हिंसा हुई।

2009 में, दो स्थानीय महिलाओं की मृत्यु के बाद यह जिला बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति का केंद्र बन गया।

विरोध प्रदर्शनों ने घाटी को लगभग ठप्प कर दिया और स्थानीय निवासियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव को बढ़ा दिया।

2015 के बाद, शोपियां स्थानीय उग्रवाद का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, जहां युवा और शिक्षित निवासी लश्कर-ए-तैबा (एलईटी) और हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) जैसे समूहों में शामिल हो गए।

--आईएएनएस

एमएस/