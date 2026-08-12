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भारत समाचार

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में निकाली गई तिरंगा रैली, उपराज्यपाल ने बताया ऐतिहासिक दिन

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(Updated )
जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में तिरंगा रैली निकाली गई। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'हर घर तिरंगा-26' तिरंगा महोत्सव के हिस्से के रूप में एसकेआईसीसी से बॉटनिकल गार्डन तक एक भव्य तिरंगा रैली का नेतृत्व किया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, "सचमुच एक ऐतिहासिक दिन! आज श्रीनगर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने और जनता को संबोधित करने पर गर्व महसूस हो रहा है। इस पवित्र धरती पर तिरंगा भारत की जीवंत चेतना के प्रतीक के रूप में शान से लहरा रहा है और 'वंदे मातरम' इसकी अमर आवाज़ बनकर गूंज रहा है। यह हमारी सामूहिक शक्ति, एकता और अटूट देशभक्ति का प्रतीक है।"

श्रीनगर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुईं वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आईएएनएस से कहा, "आज यहां उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पूरे कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के सभी जिलों के बच्चे और अधिकारी शामिल हुए। तिरंगा सिर्फ लोगों के हाथों में ही नहीं लहरा रहा है; आज सभी के दिलों में उत्साह और जोश है।"

इसी तरह अनंतनाग जिला प्रशासन ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की, जिसमें हजारों लोगों ने तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। बांदीपोरा में मिनी सचिवालय से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों छात्र, स्थानीय निवासी, जन-प्रतिनिधि, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए। इस दौरान एक छात्र ने कहा, "आज बांदीपोरा में डीसी ऑफिस से एसके स्टेडियम तक तिरंगा रैली निकाली जा रही है।"

डोडा में भी स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान जोर पकड़ रहा है। डोडा नगर परिषद अलग-अलग वार्डों में घरों और दुकानों को राष्ट्रीय ध्वज बांट रही है और उन्हें सही और सम्मानजनक तरीके से फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

डोडा म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रवि सैनी ने कहा, "हमारी टीम पिछले कई दिनों से लगातार 'हर घर तिरंगा' अभियान चला रही है। टीम अलग-अलग वार्डों और बाज़ारों में लोगों को जागरूक कर रही है और उन्हें बता रही है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और उत्साह के साथ अपने घरों पर कैसे फहराया और प्रदर्शित किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

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