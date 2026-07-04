जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, चरस बरामद

श्रीनगर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की है।

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पुलिस के एक बयान में कहा गया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए बांदीपोरा पुलिस ने हाजिन क्षेत्र में नाका चेकिंग के दौरान तीन मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है।

इसके अलावा, पुलिस ने सोपोर में एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया।

मदवान में नाका चेकिंग के दौरान, हाजिन पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने तीन व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि देखी, जिन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें चतुराई से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान, उनके पास से 4.090 किलोग्राम चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया गया।

उनकी पहचान मदवान निवासी सायर अहमद मल्ला, मेहराज उद दीन हाजम और हाजिन निवासी आमिर तारिक गनी के रूप में हुई है।

इस संबंध में, हाजिन पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बरामद प्रतिबंधित सामग्री को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।

इसके अलावा, सोपोर में पुलिस ने बुटपोरा, सोपोर में गश्त के दौरान एक नशीले पदार्थ तस्कर को पकड़ा। तलाशी के दौरान, उसके पास से चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब्त कर लिया गया।

आरोपी की पहचान आकिब रसूल शेख, पुत्र गुलाम रसूल शेख, निवासी शाहबाद, सोपोर के रूप में हुई है।

तदनुसार, सोपोर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस समाज से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जनता से मादक पदार्थों की तस्करी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करके पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करती है।

--आईएएनएस

एमएस/