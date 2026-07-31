जम्मू-कश्मीर: बारामूला में बीएसएफ के एएसआई की गोली लगने से मौत, आत्महत्या की आशंका

श्रीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के बोनयार इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) मृत पाए गए और उनके शरीर पर गोली लगने का निशान था।

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इस मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को बीएसएफ के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की पहचान एएसआई शिव दत्त के तौर पर हुई है। वे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शोरन गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 56 वर्ष थी।

अधिकारी ने बताया, "वे बीएसएफ की 175वीं बटालियन में तैनात थे और बोनियार इलाके में ई कंपनी के साथ काम कर रहे थे। मृत मिले एएसआई के शरीर पर गोली का निशान था। शक है कि उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है।"

अधिकारी ने बताया कि बोनियार पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उनकी मौत की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ की जिम्मेदारियों में इंटरनेशनल बॉर्डर (आईबी) की सुरक्षा, घुसपैठ-रोधी ऑपरेशन और आंतरिक सुरक्षा में संयुक्त मदद शामिल है।

बीएसएफ की बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा जिम्मेदारियों में तय इंटरनेशनल बॉर्डर को अनधिकृत रूप से आने-जाने से सुरक्षित रखना शामिल है जबकि घुसपैठ-रोधी भूमिका में यह उग्रवादियों की सीमा-पार आवाजाही को रोकने और गैरकानूनी गतिविधियों पर नजर रखने का काम करती है।

इसके अलावा तस्करी रोधी मोर्चे पर इसे हथियारों, नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित सामानों की गैरकानूनी आवाजाही को रोकने का काम सौंपा गया है, जिसमें ड्रोन से होने वाले खतरों पर नजर रखना भी शामिल है।

देश के इस प्रमुख अर्धसैनिक बल की जिम्मेदारियों में भीतरी इलाकों में मदद करना भी शामिल है, जहां यह स्थानीय पुलिस और सुरक्षा ग्रिड को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद के लिए विशेष कंपनियां तैनात करती है।

सामुदायिक जुड़ाव में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों और विलेज डिफेंस ग्रुप्स (वीडीजी) को आत्मरक्षा और निगरानी के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग देना शामिल है।

बीएसएफ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाती है। यह इंटरनेशनल बॉर्डर (आईबी) और लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर घुसपैठ-रोधी मजबूत ग्रिड बनाए रखती है, सीमा-पार से आने वाले खतरों को खत्म करती है और जरूरी खुफिया जानकारी देती है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम