जम्मू-कश्मीर : अनंतनाग में गलती से चली गोली से एसओजी का जवान घायल

श्रीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। शुक्रवार को अनंतनाग जिले में पेट्रोलिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) का एक जवान गलती से चली गोली से घायल हो गया।

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अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में गश्त के दौरान एसओजी के एक जवान की सर्विस गन गलती से चल गई, जिससे वह घायल हो गया।

घायल जवान की पहचान हबीबुल्लाह खान के बेटे मोहम्मद अल्ताफ खान के तौर पर हुई है। गोली उसके पैर में लगी। उसे तुरंत शुरुआती इलाज के लिए कोकेरनाग के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में, उसे आगे के इलाज के लिए अनंतनाग शहर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।

स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) की एक टेक्टिकल यूनिट है, जो उग्रवाद-विरोधी, विद्रोह-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभियानों में माहिर है।

इसे 1994 में इस सोच के साथ बनाया गया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, जो तब तक ऑपरेशन के लिहाज से कम सक्रिय थी, उसे आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाए और इन अभियानों को एक स्थानीय चेहरा दिया जाए।

इस यूनिट के मिशन में मुख्य रूप से उग्रवाद-विरोधी अभियान, हथियारबंद और खतरनाक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, बंधकों को छुड़ाना और संकट प्रबंधन, विद्रोह-रोधी अभियान, गुप्त ऑपरेशन, वीआईपी सुरक्षा, हाई-रिस्क टेक्टिकल कानून-व्यवस्था की स्थिति, मुश्किल इलाकों में काम करना, हाई-लेवल मीटिंग वाली जगहों की सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर में हमले या आतंकवाद के खतरे वाले इलाकों में सुरक्षा देना शामिल है।

इसकी जिम्मेदारियों में मुश्किल और खतरनाक इलाकों में खास रेकी (जासूसी/निगरानी), भीड़ और दंगा नियंत्रण में मदद और खास ऑपरेशन शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1,00,000 से ज्यादा जवानों में से चुने गए इस यूनिट में लगभग 4,000 जवान हैं, जो मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों में बहुत सक्षम रही है और सबसे आगे रही है। एसओजी के सदस्य उग्रवादी समूहों और स्थानीय अलगाववादियों के पहले ही निशाने पर रहते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से ही इस यूनिट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को दबाने में अहम भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम