जलपाईगुड़ी पुलिस ने ड्रग्स बनाने के आरोप में स्कूल के शिक्षक को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस ने ड्रग-विरोधी ऑपरेशन में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया है। उसके किराए के घर से ब्राउन शुगर बनाने का सामान बरामद किया गया।

आरोप है कि एक सरकारी हाई स्कूल टीचर रंजीत सिकदर के घर पर बैन ड्रग 'ब्राउन शुगर' बनाने का एक गैरकानूनी यूनिट चलाया जा रहा था।

सरकारी शिक्षक के साथ धीरज महतो नामक एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा में छोछरिया पेट्रोल पंप के पास हुई।

ऑपरेशन करने से पहले, पुलिस ने इस मामले को लेकर बहुत गोपनीयता बरती। शुरुआती दौर में निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को भी ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं था।

जिले की पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणापानी ने मीडियाकर्मियों को बताया, "हमें अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली थी। हम जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है या नहीं।" गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजने की अर्जी दी गई है।

पुलिस के अनुसार, रंजीत सिकदर नामक व्यक्ति कई सालों से एक स्थानीय हाईस्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा था। हालांकि, उस पर इलाके में ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के आरोप हैं। यह व्यक्ति मालदा जिले के बामनगोला का रहने वाला है। स्कूल टीचर को कई साल पहले ड्रग्स से जुड़े मामलों में वहां जेल भी भेजा गया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुछ दिन पहले जिला पुलिस को ड्रग्स के कारोबार के बारे में कई जानकारियां दी थी। तब से जिला पुलिस रंजीत सिकदर पर नजर रख रही थी। बुधवार को जिला पुलिस की एक बड़ी टीम ने रात 10 बजे रंजीत सिकदर के किराए के घर पर छापा मारा।

हालांकि, शुरुआती जांच में 8.39 लाख रुपए नकद और कुछ नकली नोटों के अलावा ज्यादा कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल की 46वीं बटालियन को सूचना दी गई और एसएसबी के अधिकारी अपने ट्रेंड स्निफर डॉग के साथ मौके पर पहुंचे।

स्निफर डॉग की मदद से पुलिस अधिकारियों को ब्राउन शुगर बनाने का लगभग 67 ग्राम कच्चा माल और ड्रग्स बनाने का सामान मिला।

मौके पर ब्राउन शुगर बनाने में इस्तेमाल होने वाला खास सफेद कपड़ा और पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला खास प्लास्टिक भी मिला। इसके बाद रंजीत सिकदार को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने पड़ोसी कूचबिहार जिले के पुंडीबारी इलाके के रहने वाले धीरज महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि धीरज महतो बरामद पैसे से ब्राउन शुगर खरीदने के लिए रंजीत सिकदार के पास आया था। पूरे मामले की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

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