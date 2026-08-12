जेल में प्रज्वल रेवन्ना के पास फोन मिलने के बाद कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में हासन से जेडी(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बैरक से एक मोबाइल फोन मिलने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि दुष्कर्म का दोषी और आरोपी होने के बावजूद उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल के अंदर प्रतिबंधित डिवाइस कैसे मिल गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रेप और सेक्स वीडियो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रेवन्ना की बैरक में सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) के अधिकारियों के छह घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान एक फोन मिला।

इस बरामदगी ने जेल की सुरक्षा और प्रभावशाली कैदियों को खास सुविधाएं मिलने की कथित संभावना को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते, जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना के बेटे और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। प्रज्वल की बैरक से मोबाइल फोन मिलने से सुरक्षा इंतजामों और हाई-सिक्योरिटी जेल के अंदर प्रभावशाली कैदियों को कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि रेप का दोषी जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे हासिल कर सकता है और सुझाव दिया कि रेवन्ना ने शायद डिवाइस तक पहुंचने के लिए अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया होगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, "उनके पिता पूर्व मंत्री हैं और उनके दादा देश के प्रधानमंत्री थे। वे खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ जैसा बर्ताव किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। अब जब वे जेल में हैं, तो वहां भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"

आईएएनएस से ​​बात करते हुए कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा, "प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का शोषण किया या उन्हें एक जरिया बनाया, वह सब रिकॉर्ड पर है। अब, जेल में जो हुआ है, वह मंजूर नहीं है। इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि यह कैसे हुआ। हो सकता है कि इसमें राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया गया हो। इसलिए, इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।"

मंगलवार को हुई छापेमारी में एक्टर दर्शन, उनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा, प्रज्वल रेवन्ना और अन्य हाई-प्रोफाइल कैदियों की बैरकों की तलाशी ली गई। खबरों के मुताबिक, इस दौरान करीब 10 मोबाइल फोन, चार्जर और एक पेन ड्राइव बरामद किए गए।

खबरों के मुताबिक, प्रज्वल रेवन्ना के बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिला। उस बैरक में प्रज्वल और एक अन्य कैदी, प्रताप राय, रहते थे। फोन मिलने के बाद परप्पना अग्रहारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस बात की जांच शुरू की कि प्रतिबंधित डिवाइस जेल के अंदर कैसे पहुंचा और कौन इसका इस्तेमाल कर रहा था।

इस मामले में प्रताप राय को आरोपी नंबर 1 और प्रज्वल रेवन्ना को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रज्वल कर रहे थे या राय।

यह घटना 6 अगस्त को जेल अधिकारियों द्वारा बैरकों में तलाशी लिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है, जब प्रज्वल के पास कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। मंगलवार को फोन मिलने के बाद अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि फोन उसकी बैरक तक कैसे पहुंचा और उसे किसने पहुंचाया।

--आईएएनएस

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