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भारत समाचार

जयपुर: छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटककर दी जान, दो दिन में दूसरी मौत

The HawkT
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(Updated )
जयपुर:

जयपुर, 27 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के जयपुर के पास स्थित एनआईएमएस विश्वविद्यालय के एक छात्रावास के कमरे में 20 वर्षीय छात्र फंदे से लटका मिला।

यह घटना तब सामने आई, जब साथी छात्रों को उसके बंद कमरे से दुर्गंध आई, तो उन्होंने बुधवार देर रात पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान मोहित सैनी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के लोटेसर का निवासी था। वह सीपीटी का द्वितीय वर्ष का छात्र था और विश्वविद्यालय के सनराइज हॉस्टल में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना देर रात मिली। सैनी के कमरे से तेज दुर्गंध आने पर छात्रावास के छात्रों को संदेह हुआ। उन्होंने चंदवाजी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम छात्रावास पहुंची। पुलिस ने ताला लगा कमरा खुलवाया और अंदर सैनी का शव लटका हुआ पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एनआईएमएस अस्पताल ले जाया गया।

चंदवाजी एसएचओ राजबीर सिंह ने बताया कि शव की हालत और दुर्गंध से संकेत मिलता है कि घटनास्थल का पता चलने से एक-दो दिन पहले सैनी की मौत हो गई होगी। पुलिस को आत्महत्या का संदेह है, लेकिन अभी तक मौत के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांचकर्ता छात्रावास अधिकारियों और साथी छात्रों से जानकारी जुटा रहे हैं। पोस्टमार्टम से मौत के कारण और समय के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है।

यह घटना एनआईएमएस विश्वविद्यालय में एक अन्य छात्र की मृत्यु के ठीक एक दिन बाद हुई है। 25 अगस्त को लखनऊ निवासी बीटेक छात्र आदित्य तिवारी की हॉस्टल की 15वीं मंजिल से गिरने के बाद कथित तौर पर मौत हो गई। बताया जाता है कि यह घटना रात करीब 8:30 बजे घटी। तिवारी विश्वविद्यालय के गार्नेक हॉस्टल में रह रहे थे।

पुलिस के अनुसार, घटना के समय उनके दोनों रूममेट कमरे में मौजूद नहीं थे। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच कर रही है और मौतों से जुड़े हालातों का पता लगा रही है। छात्रों, रूममेट्स और हॉस्टल अधिकारियों के बयान जांच का हिस्सा होंगे।

दो दिनों के भीतर हुई इन दो घटनाओं ने विश्वविद्यालय परिसर में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल दोनों मामलों के बीच किसी भी प्रकार के संबंध का संकेत नहीं दिया है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी