जयपुर : मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जयपुर में दहशत फैल गई।

जयपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया।

सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), राजर्षि राज, मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस टीमों ने फोन करने वाले की पहचान करने और धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

तकनीकी टीम कॉल के विवरण और अन्य उपलब्ध जानकारी की जांच कर इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस अधिकारी इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और यह जांच कर रहे हैं कि क्या इससे वास्तव में कोई सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है। जांच जारी रहने के कारण आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

जयपुर में प्रमुख स्थानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का यह पहला मामला नहीं है। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री कार्यालय और जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे दोनों को कथित तौर पर ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई थी।

बम निरोधक दल सहित सुरक्षा एजेंसियों ने उन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। जयपुर में भी स्कूलों, हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशनों, अदालती परिसरों और सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी कई धमकियां मिली हैं।

30 मई, 2025 को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन और मेट्रो कोर्ट-फैमिली कोर्ट परिसर में बम की धमकी की सूचना मिली थी। मई 2025 में सवाई मानसिंह स्टेडियम को कई बार बम से उड़ाने की धमकियां भी मिलीं।

इससे पहले जुलाई 2025 में, विद्याधर नगर स्थित माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल को धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था।

बार-बार मिल रही धमकियों ने जयपुर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अतीत में कई महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया है। पुलिस मंगलवार को किए गए कॉल के पीछे के व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और निर्धारित करने के लिए काम कर रही है कि धमकी वास्तविक थी या झूठी।

--आईएएनएस

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