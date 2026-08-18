जयपुर : मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन आया। यह कॉल जयपुर कंट्रोल रूम में आई, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

स्थिति का जायजा लेने के लिए डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज मौके पर पहुंचे। सीएमओ में पुलिस, डॉग स्क्वॉड, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को तैनात किया गया। अधिकारियों के अनुसार, करीब साढ़े चार घंटे तक पूरे भवन की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इस बीच, विधायकपुरी थाना पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर का पता लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सवाई माधोपुर निवासी 38 वर्षीय लाला कोठ्यारी के रूप में हुई है।

आरोपी ने नशे की हालत में यह धमकी भरा फोन किया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि कॉल करने के पीछे की असली वजह और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

धमकी मिलने के बाद सुबह करीब 10:30 बजे सीएमओ में तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने भवन के विभिन्न हिस्सों की बारीकी से जांच की।

अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय को बम की धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 26 जुलाई 2025 को सीएमओ और जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस समय भी दोनों स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

राजस्थान हाईकोर्ट को भी कई बार बम की धमकियां मिल चुकी हैं। 13 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट प्रशासन को एक ईमेल मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में छह जिलेटिन बम लगाए गए हैं। हालांकि, ईमेल में यह भी कहा गया था कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, जयपुर बेंच को आठ महीनों में 13 धमकियां मिल चुकी हैं। इनमें 31 अक्टूबर 2025 के अलावा 5, 8, 9, 10 और 11 दिसंबर 2025 को मिली धमकियां शामिल हैं। वर्ष 2026 में भी 6, 17, 19 और 20 फरवरी, 17 मार्च तथा 13 अप्रैल को इसी तरह के धमकी भरे संदेश मिले थे।

इसके अलावा, 16 जून 2025 को जयपुर के जलेब चौक स्थित द पैलेस स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी। स्कूल बंद होने के कारण यह ईमेल अगले दिन देखा गया, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और तलाशी अभियान चलाया गया।

इससे पहले 19 अगस्त 2024 को आदर्श नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और पिंक स्क्वायर मॉल को एक ही दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने कई घंटे तक जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला।

वहीं, 19 जून 2024 को चांदपोल स्थित पारीक स्कूल को भी ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। 13 मई 2024 को जयपुर सीरियल ब्लास्ट की बरसी पर जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के 56 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी।

अधिकारियों का कहना है कि लगातार मिल रही ऐसी धमकियों को देखते हुए जयपुर में सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

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