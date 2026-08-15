स्वतंत्रता दिवस समारोह में गलत वंदे मातरम धुन बजने पर राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने माफी मांगी

जयपुर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर के बड़ी चौपड़ में भाजपा के स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के मूल संस्करण के बजाय गलत धुन बजा दी गई।

इस घटना के बाद राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और गलती की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की।

यह घटना 15 अगस्त की सुबह बड़ी चौपड़ में भाजपा के पारंपरिक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई। मदन राठौर द्वारा मुख्य मंच से तिरंगा फहराने के बाद, समारोह के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाया जाना था।

हालांकि, साउंड ऑपरेटर और कार्यक्रम की साउंड टीम की स्पष्ट गलती के कारण वंदे मातरम के मूल संस्करण के बजाय लाउडस्पीकरों पर एक अलग धुन बज गई।

मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेता सांसद मंजू शर्मा और विधायक बलमुकुंद आचार्य इस घटना से स्पष्ट रूप से असहज दिखे। आयोजन टीम ने तुरंत ऑडियो त्रुटि को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन घटना का फुटेज पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और बाद में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो गया।

घटना के बाद, मदन राठौर ने मीडिया से बात की और अपनी तथा पार्टी की ओर से खेद व्यक्त किया। उन्होंने घटना को कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार टीम की तकनीकी और मानवीय त्रुटि बताया और कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वे नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

राठौर ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान को सर्वोपरि बताया और इस गलती के लिए जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय त्योहारों के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए।

जयपुर का बड़ी चौपड़ लंबे समय से शहर के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है। इस खुले चौक पर पारंपरिक रूप से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें राजनीतिक नेता, व्यापारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होते हैं।

भाजपा ने राष्ट्रीय अवसरों पर बड़ी चौपड़ में अपना पारंपरिक ध्वजारोहण कार्यक्रम जारी रखा है, जिससे यह स्थान जयपुर में पार्टी के सार्वजनिक समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

--आईएएनएस

एमएस/