जीएसआरटीसी की बसों में क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू, औसत रेटिंग 4.7 स्टार तक पहुंची

गांधीनगर, 20 जून (आईएएनएस)। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने मार्च 2025 में प्रायोगिक तौर पर क्यूआर कोड आधारित यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की थी, और अब इसे बड़े पैमाने पर लागू कर दिया है। लाखों यात्रियों से इसे 5 में से 4.7 स्टार की प्रभावशाली औसत संतुष्टि रेटिंग मिली है।

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उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा गया है।

राज्य द्वारा संचालित बस सेवाओं में सुरक्षा, आराम और यात्रा की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत यात्री यात्रा के दौरान एक क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे अपने मोबाइल फोन से फीडबैक दे सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया त्वरित और सुविधाजनक हो जाती है।

शुरुआत में यह डिजिटल प्रणाली केवल प्रीमियम लग्जरी बसों में ही शुरू की गई थी, लेकिन इसकी त्वरित सफलता के कारण जीएसआरटीसी ने इसे व्यापक स्तर पर लागू किया। आज, क्यूआर कोड 125 बस स्टेशनों, डिपो नियंत्रण बिंदुओं और 8,000 से अधिक बसों में प्रदर्शित हैं।

इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, यात्रियों ने जीएसआरटीसी की सेवाओं से उच्च स्तर की संतुष्टि व्यक्त की है। पांच सितारा पैमाने पर दी गई रेटिंग प्रमुख सेवा मापदंडों पर मजबूत स्वीकृति दर्शाती है, जो यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निगम के प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है।

जीएसआरटीसी ने 1 मार्च से 19 जून, 2026 तक की अवधि के लिए अपनी यात्री प्रतिक्रिया रिपोर्ट के अनुसार, 5 में से 4.7 स्टार की मजबूत यात्री संतुष्टि रेटिंग दर्ज की है। यह रिपोर्ट 3,13,824 यात्रियों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित है, जो प्रमुख परिचालन मापदंडों पर निगम की सेवाओं से उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि जीएसआरटीसी केवल प्रतिक्रिया एकत्र नहीं कर रही है, वह सक्रिय रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है। यात्रियों द्वारा बताई गई सभी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं तुरंत संबंधित विभागों और स्थानीय बस डिपो को भेजी जाती हैं। प्रतिक्रिया का बिना किसी देरी के सत्यापन किया जाता है और जमीनी स्तर पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। हम यात्रियों को सर्वोत्तम संभव सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीएसआरटीसी यात्रियों की प्रतिक्रिया को प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन मानती है और पूरे गुजरात में सुरक्षित, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यात्री अपनी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को 1 से 5 सितारों के पैमाने पर रेटिंग देते हैं। औसत स्कोर दर्शाता है कि यात्री निगम के प्रदर्शन से अत्यधिक संतुष्ट हैं।

--आईएएनएस

एमएस/