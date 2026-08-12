इसरो-आईसीआरबी भर्ती 2026: असिस्टेंट सहित 267 पदों पर आवेदन जारी, 16 अगस्त अंतिम तिथि

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के केंद्रीकृत भर्ती बोर्ड (आईसीआरबी) ने इसरो के संबंधित केंद्रों, डीओएस ब्रांच सचिवालय और डीओएस के स्वायत्त निकायों में 'पे मैट्रिक्स' के लेवल 4 में मौजूद 267 खाली पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आमंत्रित किए हैं।

इसरो-आईसीआरबी की ओर से जारी 267 रिक्तियों में असिस्टेंट के 135, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 81, अपर डिवीजन क्लर्क के 23, स्टेनोग्राफर के 10, असिस्टेंट (डीओएस के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों के लिए) के 17 और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट (डीओएस के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों के लिए) का 1 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई के सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई है। ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार इसरो-आईसीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पोस्ट और क्षेत्र के अनुसार प्रथम श्रेणी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, कैंडिडेट्स के पास पद के अनुसार निर्धारित अन्य पात्रता व कौशल का होना भी जरूरी है।

आवेदकों की अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की बेसिक सैलरी 25,500 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग और पद के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो असिस्टेंट/अपर डिवीजन क्लर्क (इसरो और स्वायत्त निकाय), जूनियर पर्सनल असिस्टेंट/स्टेनोग्राफर (इसरो और स्वायत्त निकाय) के लिए 500 रुपए और असिस्टेंट/अपर डिवीजन क्लर्क और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट/स्टेनोग्राफर (इसरो और स्वायत्त निकाय) के लिए 1,000 रुपए तय किया गया है।

कैंडिडेट्स को भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत अधिसूचना को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

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