आईपीएस अधिकारी की मां की संदिग्ध मौत पर बोले अवधेश प्रसाद, 48 घंटे में खुलासा नहीं हुआ तो करेंगे सत्याग्रह

अयोध्या, 18 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर मामले का खुलासा नहीं हुआ तो वह सत्याग्रह शुरू करेंगे।

अवधेश प्रसाद ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह कोई दूर-दराज के इलाके में नहीं, बल्कि सामान्य आबादी वाले क्षेत्र में हुई है। उन्होंने कहा कि मृतका के आईपीएस अधिकारी बेटे की ओर से हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय पुलिस मामले को अलग तरीके से पेश कर रही है। इससे इलाके में डर और घबराहट का माहौल है।

उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर चुके हैं और मौके पर जाकर भी स्थिति की जानकारी ली है। अवधेश प्रसाद ने मांग की कि 48 घंटे के भीतर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी सपा सांसद ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लगातार सदन में उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूरे मामले पर जवाब मांगा है।

सपा सांसद ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं से भगवान राम की नगरी अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सरकार पर अपने लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए मामले पर जवाबदेही तय करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले को लगातार सदन में उठाया है और प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा है।

दूसरी ओर, आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध मौत के मामले में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी दुख जताया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के जिला अंबेडकरनगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा के लगभग 91 वर्षीय बुजुर्ग माता की हुई हत्या अति-दुखद तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था के हिसाब से अति-चिंतनीय। ऐसी घटना को लेकर लोगों की यह आशंका वाजिब है कि जब हत्या जैसी जघन्य घटना पुलिस अधिकारी के परिवार के साथ हो सकती है तो आमजन की सुरक्षा का क्या होगा? सरकार इस घटना का उचित संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जो यह अत्यंत जरूरी है।

--आईएएनएस

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