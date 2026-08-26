इंदौर: तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पांच घायल

इंदौर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित राउ इलाके में बुधवार को एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने चार दोपहिया वाहनों और सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम पांच लोग घायल हो गए।

यह हादसा श्रमिक कॉलोनी के पास दोपहर के आसपास हुआ, जब इनोवा का चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते समय कथित तौर पर नियंत्रण खो बैठा। पुलिस के अनुसार, कार ने पहले एक एक्टिवा को टक्कर मारी और फिर तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। टक्करों के बाद चालक कथित तौर पर गाड़ी चलाता रहा और कुछ घायलों को लगभग 200 फीट तक घसीटता हुआ भागने की कोशिश करता रहा।

इसके बाद इनोवा गाड़ी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पलटकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। इस दुर्घटना में घायल हुए पांच लोगों की पहचान राजपाल सिंह, भगत सिंह, पवन, मुस्तफा और एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसीपी निधि सक्सेना पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। सक्सेना ने बताया, “घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। इनोवा को जब्त कर लिया गया है और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है।”

चालक को पूछताछ के लिए राउ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चालक की पहचान अमन के रूप में हुई है। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है, ताकि कई टक्करों के कारणों का पता लगाया जा सके। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

इस दुर्घटना से इलाके में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, दुर्घटनास्थल को सुरक्षित किया और घायलों को निकालकर सड़क को साफ किया। घायलों की हालत और चालक के खिलाफ लगाई गई कानूनी धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

--आईएएनएस

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