हनोई में विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने हो ची मिन्ह को दी श्रद्धांजलि

हनोई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने बुधवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में देश के संस्थापक नेता और प्रथम राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मार्गेरिटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हनोई में राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके स्थायी योगदान और भारत-वियतनाम के बीच उन गहरे सभ्यतागत संबंधों को नमन किया, जिन्हें उनके नेतृत्व ने और मजबूत बनाया।"

वियतनाम सरकार के अनुसार, हो ची मिन्ह वियतनामी क्रांति के महान नेता, वियतनाम के श्रमिक वर्ग और पूरे राष्ट्र के प्रिय मार्गदर्शक तथा अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के प्रमुख व्यक्तित्व थे। वर्ष 1946 में वियतनाम की प्रथम राष्ट्रीय सभा ने उन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया था।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, मार्गेरिटा 26-27 अगस्त तक वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वह वियतनाम के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (ईसीएसपी) के तहत द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वह प्रमुख हितधारकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगे।

मंगलवार को हनोई पहुंचने पर मार्गेरिटा ने कहा था कि वह इस यात्रा के दौरान भारत-वियतनाम संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से सार्थक बैठकों की उम्मीद कर रहे हैं।

वियतनाम दौरे के बाद विदेश राज्य मंत्री 28-29 अगस्त को लाओस और फिर 1-2 सितंबर को प्रशांत द्वीपीय देश पलाऊ की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

भारत और वियतनाम के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया था।

--आईएएनएस

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