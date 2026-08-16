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भारत समाचार

आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ का नेपाल दौरा, सोमवार को राष्ट्रपति पौडेल प्रदान करेंगे मानद रैंक

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नई दिल्ली/काठमांडू,16 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय थल सेना के जनरल धीरज सेठ रविवार को आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचेंगे। सोमवार को नेपाली सेना के जनरल के मानद (ऑनरेरी) रैंक से नवाजे जाएंगे। दौरे के दौरान जनरल सेठ नेपाल की सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल से भी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

जनरल धीरज सेठ ने 30 जून को भारतीय सेना के 31वें चीफ का पद्भार संभाला था। नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक सिगदेल के निमंत्रण पर वो नेपाल का दौरा कर रहे हैं। राजधानी काठमांडू में उनको यह सम्मान दिया जाएगा।

नेपाल और भारत के बीच एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद पद देने की परंपरा सात दशक पुरानी है। इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। परंपरा के अनुसार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आर्मी चीफ धीरज सेठ को नेपाली सेना के जनरल का मानद पद सौपेंगे।

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने हाल ही में इसे लेकर बयान दिया था। उन्होंने बताया, " जब भी किसी देश में नया सेना प्रमुख पद संभालता है तो उच्च-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान की परंपरा होती है। इस दौरान दोनों प्रमुखों को जनरल का मानद पद दिया जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं जनरल सेठ के रविवार को नेपाल पहुंचने की पुष्टि करता हूं।"

अपने प्रवास के दौरान, जनरल सेठ आपसी सैन्य सहयोग पर चर्चा करने के लिए सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।

बता दें, नेपाल आर्मी चीफ सिगदेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया था। 27 मार्च को बालेन शाह के सत्ता संभालने के बाद जनरल सेठ नेपाल का दौरा करने वाले पहले वरिष्ठ भारतीय अधिकारी होंगे। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काठमांडू दौरा तय हुआ था लेकिन कुछ कारणों से यात्रा टाल दी गई।

--आईएएनएस

केआर/