प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा: चलवाडी नारायणस्वामी

बेंगलुरु, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा एमएलसी और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभरा है।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नारायणस्वामी ने कहा कि भारत का बढ़ता वैश्विक कद मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई प्रगति का परिणाम है। पहले ऐसी स्थिति थी कि देश को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ता था। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 2047 तक देश विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन जाएगा।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं और पार्टी नेता भारत की ताकत और क्षमता को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं।

नारायणस्वामी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ एकजुट होने के प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने मोदी की नेतृत्व शैली की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक नेताओं को बदनाम करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोग मोदी का सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ निर्देशित दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि खड़गे के हवाले से दिए गए बयानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों का अपमान किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऐसी तुलना उचित है।

कर्नाटक में शासन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा, जेडी(एस), और कांग्रेस की सरकारें अलग-अलग समय पर राज्य में शासन कर चुकी हैं और सत्ता में मौजूद पार्टियों से जन-केंद्रित प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और जनता की चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया।

नारायणस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को देश का भविष्य बताया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे दावा किया कि भर्ती और परीक्षा अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर जेनजी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर राज्य सरकार की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

उन्होंने आरएसएस को बार-बार निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि संगठन की आलोचना करना कांग्रेस नेताओं के लिए एक जुनून बन गया है।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों पर जोर देते हुए नारायणस्वामी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता अनगिनत लोगों के प्रयासों, बलिदानों और शहादतों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, और उन्होंने नागरिकों से पिछले 80 वर्षों में देश की प्रगति पर विचार करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

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