ई20 एक स्वच्छ ईंधन, पुराने वाहनों पर परीक्षण के बाद ही मिली मंजूरी : उद्योग विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञों ने ई20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पर मीडिया को संबोधित किया।

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इसमें यह बताया गया कि इथेनॉल मिश्रण एक सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से संचालित और चरणबद्ध प्रक्रिया रही है, और वाहन मालिकों को आश्वस्त किया गया कि ई20 ईंधन से चिंता का कोई कारण नहीं है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) की पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) के कंट्री हेड एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी, मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती, हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य व्यवसाय अधिकारी आशुतोष वर्मा, टीवीएस मोटर कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रसाद कृष्णन, हुंडई मोटर इंडिया के एसोसिएट उपाध्यक्ष पुनीत आनंद और बजाज ऑटो लिमिटेड के अर्बनाइट बिजनेस के सर्कल हेड सेल्स (उत्तर एवं पूर्व) मनप्रीत सिंह बिंद्रा ने संबोधित किया।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने कहा कि ऑटोमोटिव उद्योग सबसे कड़ाई से विनियमित क्षेत्रों में से एक है, जहां वाहनों को बाजार में उतारने से पहले और बाद में स्वतंत्र, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा कठोर परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना पड़ता है। उन्होंने एथेनॉल को उच्च-प्रदर्शन वाला, स्वच्छ ईंधन बताया, जिसका उपयोग 1900 के दशक की शुरुआत से और यहां तक ​​कि फॉर्मूला रेसिंग में भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ई20 पर जाने का निर्णय पुराने वाहनों पर कठोर परीक्षण के बाद ही लिया गया था, और स्पष्ट किया कि हाल ही में लॉन्च किए गए ई85 वितरण स्टेशन विशेष रूप से फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए हैं, जो भविष्य की नीति की दिशा को दर्शाता है।

परीक्षण एजेंसियों की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों पर गुलाटी ने स्पष्ट किया कि परीक्षण प्रोटोकॉल केवल भारत में ही निर्धारित नहीं होते। भारत यूएनईसीई का सदस्य है, परीक्षण प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत हैं, और परीक्षण एजेंसियां ​​मान्यता प्राप्त, वैश्विक मानकों का पालन करने वाली और निर्यातित वाहनों का परीक्षण भी करती हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रोटोकॉल से समझौता नहीं किया जा सकता।

मारुति सुजुकी के कॉर्पोरेट मामलों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि ई10 के लिए डिजाइन किए गए वाहनों का ई20 ईंधन के साथ सभी मापदंडों पर परीक्षण किया गया है और कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति सुजुकी द्वारा सर्विस की गई 2.84 करोड़ कारों में से 1.5 करोड़ से अधिक कारें तीन साल से अधिक पुरानी थीं और इसलिए ई20 प्रमाणित नहीं थीं, और फील्ड से जंग, टूट-फूट या पुर्जों के जीवनकाल में कमी जैसी ई20 से संबंधित कोई समस्या रिपोर्ट नहीं की गई है।

माइलेज के बारे में भारती ने बताया कि ई20 का कैलोरी मान ई10 से लगभग 3 से 3.5 प्रतिशत कम है, और माइलेज पर इसका प्रभाव इसी सीमा तक सीमित है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 20 किमी प्रति लीटर माइलेज देने वाली कार के लिए, माइलेज पर प्रभाव लगभग 0.6 किमी प्रति लीटर ही रहता है, जबकि टायर का दबाव, ड्राइविंग का तरीका, सही गियर का उपयोग, त्वरण, ब्रेकिंग और रखरखाव जैसे कारक माइलेज में कहीं अधिक अंतर पैदा करते हैं। माइलेज में होने वाली यह कमी, बेहतर त्वरण, बेहतर एंटी-नॉकिंग और शुद्ध पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल से होने वाले काफी कम प्रदूषण के कारण पूरी तरह से भरपाई हो जाती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों को ई20 मानकों के अनुपालन से कहीं अधिक सुरक्षा कारकों के साथ डिजाइन किया गया है, और बाजार में कोई रेट्रोफिटमेंट किट उपलब्ध नहीं है, ऐसे समाधान फिलहाल अनुसंधान एवं विकास तक ही सीमित हैं।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, वैज्ञानिक प्रमाणों और वाहन निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षणों द्वारा समर्थित है। उन्होंने बताया कि ई20 ईंधन बीआईएस मानक और बीएस-वीआई उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है और देश भर के सभी खुदरा दुकानों पर समान रूप से उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि कई देशों में एथेनॉल मिश्रण का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है।

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य व्यवसाय अधिकारी आशुतोष वर्मा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया वाहन निर्माताओं में से एक होने के नाते, कंपनी ने व्यापक सेवा डेटा का विश्लेषण किया है और पाया है कि पहले के ईंधनों की तुलना में ई20 पर चलने वाले वाहनों में अधिक क्षति की कोई घटना नहीं हुई है।

पैनल ने ई20 कार्यक्रम में उद्योग के सामूहिक विश्वास और उपभोक्ताओं के प्रश्नों को पारदर्शिता के साथ संबोधित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपना निष्कर्ष निकाला।

--आईएएनएस

एमएस/