ई-20 पेट्रोल पर राष्ट्रीय बहस के लिए 1 अगस्त को होगा 'आप' का नेशनल टाउनहॉल, देशभर के लोग रखेंगे अपनी राय

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) शनिवार को दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20' का आयोजन करने जा रही है। पार्टी के अनुसार यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें देशभर से हजारों लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हिस्सा लेकर अपनी राय और अनुभव साझा करेंगे। पार्टी का कहना है कि इस टाउनहॉल का उद्देश्य ई-20 पेट्रोल को लेकर आम लोगों की चिंताओं को सामने लाना और इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा को आगे बढ़ाना है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस टाउनहॉल में उनके साथ देश की एक जानी-मानी शख्सियत भी मौजूद रहेगी, जो ई-20 से जुड़े मुद्दों पर लोगों की बात सुनेगी। उन्होंने देशभर के नागरिकों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं और सुझाव रखने के लिए इस कार्यक्रम से ऑनलाइन या ऑफलाइन अवश्य जुड़ें। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ई-20 पेट्रोल को पुरानी गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित बता रही है, जबकि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का दावा है कि इसके इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ा है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई लोगों ने माइलेज में कमी और वाहन संबंधी तकनीकी समस्याओं की शिकायतें की हैं, जिन्हें गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने देश की 29 ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों को पत्र लिखकर स्पष्ट जवाब मांगा था कि क्या ई-20 पेट्रोल वास्तव में पुरानी गाड़ियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि यदि ई-20 के उपयोग से किसी वाहन को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और वाहन मालिकों को होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा।
पार्टी का दावा है कि इस पत्र का किसी भी ऑटो निर्माता कंपनी ने लिखित उत्तर नहीं दिया। हालांकि, पार्टी के अनुसार नौ कंपनियों ने बैठक के दौरान मौखिक रूप से स्वीकार किया कि ई-20 सभी पुरानी गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। गौरतलब है कि बीते सप्ताह आयोजित एक प्रेसवार्ता में अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने के लिए इस नेशनल टाउनहॉल की घोषणा की थी।
पार्टी के मुताबिक, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जारी किए गए लिंक पर हजारों लोगों ने रुचि दिखाई है, जबकि दिल्ली और एनसीआर से भी बड़ी संख्या में लोगों के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की संभावना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मंच के माध्यम से नागरिकों की राय एकत्र कर ई-20 पेट्रोल से जुड़े मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा।