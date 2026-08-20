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भारत समाचार

एचयूआरएल भर्ती 2026: इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर सहित 78 पदों पर 26 अगस्त तक करें आवेदन

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(Updated )
एचयूआरएल

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, ने विभिन्न कैडर में इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर सहित अलग-अलग 78 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके वैकेंसी की घोषणा की है।

बता दें कि एचयूआरएल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएन) ने फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के साथ मिलकर बनाया है। इसका मुख्य मकसद गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और बरौनी (बिहार) में अत्याधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल नेचुरल गैस-आधारित फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स (अमोनिया-यूरिया) स्थापित करना और चलाना है।

एचयूआरएल की ओर से विभिन्न कैडर में जारी 78 रिक्तियों में एग्जीक्यूटिव कैडर में 33, निश्चित अवधि के अनुबंध (एफटीसी) के आधार पर 2 और नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर में 43 पद शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव कैडर के 33 पदों में इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (प्रोसेस इंजीनियरिंग) के 5, इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (ओ एंड यू - ऑफसाइट और यूटिलिटीज) के 5, इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (अमोनिया) के 3, इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (यूरिया) के 5, इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 2, इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 2, सीनियर इंजीनियर/असिस्टेंट मैनेजर (आईटी - एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल) का 1, सीनियर इंजीनियर/असिस्टेंट मैनेजर (आईटी - एसएपी एमएम मॉड्यूल) का 1, सीनियर इंजीनियर/असिस्टेंट मैनेजर (आईटी - एसएपी एसडी मॉड्यूल) का 1, ऑफिसर/सीनियर ऑफिसर (ह्यूमन रिसोर्स) के 5 और ऑफिसर/सीनियर ऑफिसर (मार्केटिंग) के 3 पद शामिल हैं।

निश्चित अवधि के अनुबंध (एफटीसी) के आधार पर जारी 2 रिक्तियों में डिप्टी मैनेजर/असिस्टेंट मैनेजर/ऑफिसर (मेडिकल) के 2 पद शामिल हैं। वहीं, नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर में जारी 43 रिक्तियों में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (ओ एंड यू) के 6, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (अमोनिया) के 7, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (यूरिया) के 3, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (यूरिया प्लांट हैंडलिंग - यूपीएच ऑपरेशन्स) के 8, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (इंस्ट्रूमेंटेशन) के 12 और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II)-ग्रेड 2 (क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन (मैकेनिकल)) के 7 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त तक तय की गई है। ऐसे में जो योग्य उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्ति होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं, वे एचयूआरएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पोस्ट और क्षेत्र के अनुसार एग्जीक्यूटिव कैडर पदों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ फुल-टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, फुल-टाइम रेगुलर एमबीए/एमएसडब्ल्यू/इंटीग्रेटेड 5 वर्ष का एमबीए/पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा, बीएससी (एग्रीकल्चर) और साथ में एग्रीकल्चर में एमएससी या बीएससी (एग्रीकल्चर)/बीटेक किसी भी विषय में साथ में फुल-टाइम एमबीए/पीजीडीबीएम; निश्चित अवधि के अनुबंध (एफटीसी) पद के लिए एमबीबीएस; और नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर पदों के लिए तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, कैंडिडेट्स के पास पोस्ट के अनुसार प्रासंगिक क्षेत्र में निर्धारित 2 से 9 वर्षों का अनुभव होना भी जरूरी है।

आवेदकों की अधिकतम आयु पद के अनुसार 30 से 47 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 30 जून के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैडर के अनुसार आवेदकों की जांच, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, ट्रेड/कौशल/लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी एग्जीक्यूटिव कैडर पदों के लिए 40,000 से 1,60,000 रुपए के बीच प्रति माह, नॉन-एग्जीक्यूटिव कैडर पदों के लिए 25,000 से 86,400 रुपए के बीच प्रति माह और निश्चित अवधि के अनुबंध (एफटीसी) पदों के लिए 40,000 से 1,80,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए एचयूआरएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट के लिए जारी विस्तृत नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम