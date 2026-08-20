हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक रहेगी: जय राम ठाकुर

शिमला, 20 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक रहेगी।

सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता ठाकुर ने कहा कि अगर हमारी बात को गंभीरता से लिया गया तो हम उसका समर्थन करेंगे और अगर मामले को टालने की कोशिश की गई तो विपक्ष सदन के अंदर और बाहर जनता की आवाज बनेगा और सरकार को अपनी बात मानने पर मजबूर करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सदन की गंभीरता को समझना चाहिए और अगर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सही बात कहते हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी और अगर लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोई कोशिश की गई तो विपक्ष मुंहतोड़ जवाब देगा।

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठाई जाए। कई चीजें सरकार के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। हम जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। कुछ समय से सरकार बदले की भावना से जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, जो एक उचित प्रक्रिया नहीं है। यदि मामले गंभीर हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे।

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान विकास पर होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से, वे केवल लॉकडाउन में ही लगे रहे।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि पिछले चार वर्षों में जब भी विपक्ष का कोई सदस्य प्रश्न पूछता है, तो उसे बताया जाता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, जो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। अधिकारी सरकार को जानकारी देते हैं, लेकिन सरकारी मंत्री और मुख्यमंत्री (सुखविंदर सिंह सुक्खू) जानबूझकर दावा करते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागाध्यक्ष जानबूझकर जानकारी छिपाते हैं। हमें सदन के समक्ष वही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने मीडिया को बताया कि आगामी मानसून सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी।

उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले ऐसी बैठकें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया बैठक में उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों दलों के सभी सांसदों से सदन के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग की अपील की।

--आईएएनएस

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