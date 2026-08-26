राष्ट्रीय गीत पर घमासान को लेकर जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, कहा-'सीएम ने प्रदेश की जनता से झूठ बोला'

शिमला, 26 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान पर हुए घमासान को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा, "कल 5 दिन के बाद वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि वे सारे मामले को छुपाना चाहते थे। सभी सदस्यों की ओर से पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया गया। वीडियो की क्लिपिंग से यह बात जाहिर हो गई है। 10 बार मैंने वीडियो क्लिपिंग देखी है, कहीं भी राष्ट्रीय गान का अपमान सदन के अंदर नहीं किया गया है। इसलिए आज हमारी ओर से अध्यक्ष से अगली व्यवस्था मांगी जाएगी।"

जयराम ठाकुर ने कहा, "सदन के अंदर 68 विधायकों के सामने मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह झूठ बोला गया है, इसका मतलब यह है कि 75 लाख प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला गया है। उनकी ओर से लोगों को गुमराह करके राजनीतिक तौर से फायदा उठाने की कोशिश की गई। जिला मुख्यालय में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और नारे लगाए गए। आज सारी चीजें स्पष्ट हो गईं कि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोगों की ओर से जो भी बोला गया, वह सरासर झूठ है।"

उन्होंने कहा, "प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री, जो सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, वे जनसभा, हर जगह और हर वक्त झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय गीत पहले और राष्ट्रगान को बाद में गाए जाने की व्यवस्था दी गई है। वंदे मातरम पहले गाया गया और राष्ट्रगान बाद में गाया गया।"

जयराम ठाकुर ने आगे कहा, "स्पीकर पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। टिप्पणी करने के बातें ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष भी नियमों और संविधान से ऊपर नहीं हैं। कानून का जिक्र अगर उनकी ओर से हमारे लिए किया जाता है, नियमों के पालन की बात अगर हमारे लिए किया जाता है तो विधानसभा के अध्यक्ष को भी नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। संविधान की व्यवस्था का सम्मान करना पड़ेगा।"

--आईएएनएस

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