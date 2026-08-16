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भारत समाचार

उत्तरी तमिलनाडु के चार जिलों में भारी बारिश की संभावना

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(Updated )
उत्तरी

चेन्नई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और कांचीपुरम समेत चार उत्तरी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि रविवार को पश्चिमी घाट के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में कहा है कि रविवार को पश्चिमी घाट से सटे जिलों में एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाकी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सोमवार को बारिश के तेज होने की उम्मीद है, जिसमें चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी घाट के साथ-साथ चेन्नई, तिरुवल्लुर और कुड्डालोर समेत 16 जिलों में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और कराईकल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में कुछ जगहों पर मंगलवार को आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पुडुचेरी के अलावा चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची और कुड्डालोर जिलों में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बुधवार, 19 अगस्त को एक और बार भारी बारिश का अनुमान लगाया है। नीलगिरी, चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और विल्लुपुरम जिलों में एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान के साथ ज़ोरदार बारिश हो सकती है। आंधी-तूफान के दौरान इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

भारी बारिश की चेतावनी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है कि आंधी-तूफान और तेज हवाओं के दौरान गाड़ी चलाने वालों को पानी भरे या फिसलन भरे रास्तों पर सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही कहा गया है कि बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें। उम्मीद है कि इस बारिश से कई इलाकों में उमस भरी गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। हालांकि, छोटी लेकिन तेज बारिश की वजह से शहरों के निचले इलाकों में पानी भर सकता है और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है। बारिश बढ़ने के साथ ही स्थानीय प्रशासन से उम्मीद है कि वे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखेंगे।

--आईएएनएस

ओपी/एएस