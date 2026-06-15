हैदराबाद मेट्रो के लिए मंजूरी न मिलना अक्षमता को दर्शाता है: केटीआर

हैदराबाद, 15 जून (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. तारक रामाराव ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को हैदराबाद मेट्रो के द्वितीय चरण की मंजूरी न मिलना उनकी सरकार की अक्षमता को दर्शाता है।

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रामाराव ने उन पर केंद्र की मंजूरी न मिलने के कारण अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए बेताब हथकंडे अपनाने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया।

बीआरएस नेता केटीआर ने मांग की कि रेवंत रेड्डी पहले जनता को बताएं कि वे हैदराबाद में मेट्रो परियोजना क्यों नहीं ला पाए, जबकि केंद्र उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहरों के लिए मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है।

उन्होंने रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की 71 यात्राएं करने के बावजूद अपने 'बड़े भाई' (भाजपा नेतृत्व का संदर्भ) को परियोजना को मंजूरी देने के लिए राजी न कर पाना उनके अकुशल प्रशासन का स्पष्ट उदाहरण है।

केटीआर ने आरोप लगाया कि यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि रेवंत रेड्डी ने भाजपा के साथ 'गुप्त समझौते' किए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके खिलाफ 'वोट के बदले नोट' मामले का शिकंजा कसता जा रहा है। परिणामस्वरूप, केंद्र में भाजपा की आलोचना करने के बजाय, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में विपक्ष में मौजूद बीआरएस को निशाना बनाकर जनता को गुमराह करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की दिल्ली की बार-बार की यात्राएं इसलिए विफल हो रही हैं क्योंकि भाजपा के साथ उनका गुप्त समझौता है। उन्होंने मांग की कि रेवंत रेड्डी इस मुद्दे पर अपनी अक्षमता के लिए हैदराबाद की जनता को जवाब दें।

उन्होंने बताया कि जनता इस विरोधाभास को स्पष्ट रूप से देख सकती है। उन्होंने कहा कि केसीआर के सक्षम नेतृत्व में स्वीकृतियां और ऋण तेजी से प्राप्त किए गए, जबकि इस दयनीय प्रशासन के तहत सब कुछ ठप्प हो गया है।

केटीआर ने टिप्पणी की कि रेवंत रेड्डी का असली चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने खुद स्वीकार किया कि दिल्ली के लोग उन्हें चप्पल चोर की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के चार करोड़ लोगों को यह एहसास हो गया है कि वह बीआरएस और केसीआर पर लगातार हमले करने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ हैं।

--आईएएनएस

एमएस/